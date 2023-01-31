تطور الصادرات في قطاع النسيج والملابس لسنة 2022 بنسبة 7ر20 بالمائة

شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس نموا ملحوظا خلال سنة 2022 بنسبة 20.07 بالمائة ، حيث بلغت 9156.1 مليون دينار وبحساب الأورو بـ21.28 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فقد بلغت 2806.0 مليون أورو بنسبة تغطية تقدر بـ119بالمائة .



وقد تجاوزت هذه النتائج ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، قيمة الصادرات المسجلة خلال سنة 2019 (أي ما قبل جائحة كورونا) بالدينار والأورو على التوالي بنسبة 19.21بالمائة (7680.9 مليون دينار) و20.46بالمائة (2329.4 مليون أورو).

كما شهدت صادرات شهر ديسمبر 2022 نموا بحساب الدينار بنسبة 16.41 بالمائة حيث بلغت 869.9 مليون دينار وبحساب الأورو 261.1 مليون أورو مسجلة نموا بـ 14.11 بالمائة ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.



فيما سجلت قيمة صادرات السراويل (الجينز) خلال سنة 2022 نموا بحساب الدينار بنسبة 26.64 بالمائة حيث بلغت 2229.9 مليون دينار وبحساب الأورو 683.4 مليون أورو مسجلة نموا بـ27.92 بالمائة ، مقارنة بسنة 2021. وتمثل هذه الأخيرة 29 بالمائة من مجموع صادرات الملابس الجاهزة.

وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسة لصادراتنا من الملابس الجاهزة خصوصا نحو الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والإسبانية والبرتغالية والهولندية وغيرها إذ بلغت قيمة الصادرات الجملية نحو الاتحاد الأوروبي خلال السنة المنقضية حوالي 2212.2 مليون أورو مسجلة بذلك نموا بـ 24.90 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وتمثل هذه الأخيرة 79 بالمائة من مجموع صادرات القطاع.

في حين، شهدت واردات السوق المحلية من الملابس الجاهزة نموا في القيمة بنسبة 03.10 بالمائة ، حيث بلغت 294.6 مليون دينار وتراجعا في الكمية بنسبة 7.20 بالمائة ، اذ بلغت 4.2 ألف طن مقارنة بسنة 2021.









