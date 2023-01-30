بطولة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة11) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة لمنافسات المجموعتين الاولى والثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاثنين :
الاثنين 30 جانفي 2023
المجموعة الاولى
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الترجي الرياضي 1-2
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-النادي الصفاقسي صفر-صفر
ملعب حمده العواني بالقيروان -دون حضور الجمهور-
هلال الشابة-الملعب التونسي 1-صفر
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-امل حمام سوسة 2-صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الرياضي الساحلي 25 11 8 1 2 21 9
2- الترجي الرياضي التونسي 24 11 7 3 1 17 6
3- الإتحاد الرياضي بتطاوين 14 11 3 5 3 9 11
4 - النادي الرياضي البنزرتي 13 11 3 4 4 9 11
5 - النادي الرياضي الصفاقسي 12 11 2 6 3 6 8
6 - الملعب التونسي 10 11 2 4 5 10 13
- - الهلال الرياضي الشابي 10 11 3 1 7 8 13
-الأمل الرياضي بحمّام سوسة 10 11 2 4 5 6 15
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-اولمبيك سيدي بوزيد 3-صفر
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان 1-1
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-مستقبل سليمان 2-صفر
ملعب المتلوي
نجم المتلوي -مستقبل الرجيش 3-2
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد الرياضي المنستيري 25 11 8 1 2 15 4
2- اتحاد الرياضي بن قردان 22 11 7 1 3 10 5
3-الاولمبي الباجي 21 11 6 3 2 15 9
4-النادي الافريقي 17 11 5 2 4 11 10
5-المستقبل الرياضي بسليمان 12 11 3 3 5 7 11
--النجم الرياضي بالمتلوي 12 11 3 3 5 8 13
7-اولمبيك سيدي بوزيد 8 11 2 2 7 6 14
8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 11 1 3 7 4 10
الاثنين 30 جانفي 2023
المجموعة الاولى
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الترجي الرياضي 1-2
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-النادي الصفاقسي صفر-صفر
ملعب حمده العواني بالقيروان -دون حضور الجمهور-
هلال الشابة-الملعب التونسي 1-صفر
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-امل حمام سوسة 2-صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الرياضي الساحلي 25 11 8 1 2 21 9
2- الترجي الرياضي التونسي 24 11 7 3 1 17 6
3- الإتحاد الرياضي بتطاوين 14 11 3 5 3 9 11
4 - النادي الرياضي البنزرتي 13 11 3 4 4 9 11
5 - النادي الرياضي الصفاقسي 12 11 2 6 3 6 8
6 - الملعب التونسي 10 11 2 4 5 10 13
- - الهلال الرياضي الشابي 10 11 3 1 7 8 13
-الأمل الرياضي بحمّام سوسة 10 11 2 4 5 6 15
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-اولمبيك سيدي بوزيد 3-صفر
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان 1-1
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-مستقبل سليمان 2-صفر
ملعب المتلوي
نجم المتلوي -مستقبل الرجيش 3-2
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد الرياضي المنستيري 25 11 8 1 2 15 4
2- اتحاد الرياضي بن قردان 22 11 7 1 3 10 5
3-الاولمبي الباجي 21 11 6 3 2 15 9
4-النادي الافريقي 17 11 5 2 4 11 10
5-المستقبل الرياضي بسليمان 12 11 3 3 5 7 11
--النجم الرياضي بالمتلوي 12 11 3 3 5 8 13
7-اولمبيك سيدي بوزيد 8 11 2 2 7 6 14
8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 11 1 3 7 4 10
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