بطولة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة11) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة لمنافسات المجموعتين الاولى والثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاثنين :



الاثنين 30 جانفي 2023

المجموعة الاولى

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الترجي الرياضي 1-2

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-النادي الصفاقسي صفر-صفر

ملعب حمده العواني بالقيروان -دون حضور الجمهور-

هلال الشابة-الملعب التونسي 1-صفر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-امل حمام سوسة 2-صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الرياضي الساحلي 25 11 8 1 2 21 9

2- الترجي الرياضي التونسي 24 11 7 3 1 17 6

3- الإتحاد الرياضي بتطاوين 14 11 3 5 3 9 11

4 - النادي الرياضي البنزرتي 13 11 3 4 4 9 11

5 - النادي الرياضي الصفاقسي 12 11 2 6 3 6 8

6 - الملعب التونسي 10 11 2 4 5 10 13

- - الهلال الرياضي الشابي 10 11 3 1 7 8 13

-الأمل الرياضي بحمّام سوسة 10 11 2 4 5 6 15



المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-اولمبيك سيدي بوزيد 3-صفر

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان 1-1

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-مستقبل سليمان 2-صفر

ملعب المتلوي

نجم المتلوي -مستقبل الرجيش 3-2



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد الرياضي المنستيري 25 11 8 1 2 15 4

2- اتحاد الرياضي بن قردان 22 11 7 1 3 10 5

3-الاولمبي الباجي 21 11 6 3 2 15 9

4-النادي الافريقي 17 11 5 2 4 11 10

5-المستقبل الرياضي بسليمان 12 11 3 3 5 7 11

--النجم الرياضي بالمتلوي 12 11 3 3 5 8 13

7-اولمبيك سيدي بوزيد 8 11 2 2 7 6 14

8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 11 1 3 7 4 10









