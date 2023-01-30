سليانة: النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بالولاية

إنتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عمليات الفرز والعد وتجميع الأصوات، وأفرزت النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بولاية سليانة عن النتائج التالية:



دائرة مكثر-الروحية-كسرى



العدد الجملي للأصوات المصرح بها: 10403 اصوات

المترشح محمد الهادي العلاني: 5944 صوتا

المترشح شهيد العرابي: 4459 صوتا



دائرة سليانة-برقو



العدد الجملي للأصوات المصرح بها: 6382 صوتا

المترشح بسمة الهمامي: 3501 صوت

المترشح أحمد رجب: 2881 صوتا



دائرة بوعرادة-قعفور-العروسة-الكريب-سيدي بورويس



العدد الجملي للأصوات المصرح بها: 7733 صوتا

المترشح رشدي الرويسي: 4271 صوتا

المترشح سامي القيطوني: 3462 صوتا



ويبلغ عدد المسجلين في دائرة سليانة-برقو، 80 ألفا و795 ناخبا، فيما تضم الدائرة الانتخابية بوعرادة-العروسة-قعفور-سيدي بورويس-الكريب 56 ألفا و858 ناخبا، والدائرة الانتخابية مكثر-الروحية-كسرى 49 ألفا و414 ناخبا



يذكر أن ولاية سليانة تضم 187 مركز اقتراع و288 مكتب إقتراع



