سليانة: النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بالولاية

سليانة: النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بالولاية

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 10:25 قراءة: 0 د, 37 ث
      
إنتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عمليات الفرز والعد وتجميع الأصوات، وأفرزت النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بولاية سليانة عن النتائج التالية:

دائرة مكثر-الروحية-كسرى

العدد الجملي للأصوات المصرح بها: 10403 اصوات
المترشح محمد الهادي العلاني: 5944 صوتا
المترشح شهيد العرابي: 4459 صوتا

دائرة سليانة-برقو

العدد الجملي للأصوات المصرح بها: 6382 صوتا
المترشح بسمة الهمامي: 3501 صوت
المترشح أحمد رجب: 2881 صوتا

دائرة بوعرادة-قعفور-العروسة-الكريب-سيدي بورويس

العدد الجملي للأصوات المصرح بها: 7733 صوتا
المترشح رشدي الرويسي: 4271 صوتا
المترشح سامي القيطوني: 3462 صوتا

ويبلغ عدد المسجلين في دائرة سليانة-برقو، 80 ألفا و795 ناخبا، فيما تضم الدائرة الانتخابية بوعرادة-العروسة-قعفور-سيدي بورويس-الكريب 56 ألفا و858 ناخبا، والدائرة الانتخابية مكثر-الروحية-كسرى 49 ألفا و414 ناخبا

يذكر أن ولاية سليانة تضم 187 مركز اقتراع و288 مكتب إقتراع

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