أعلنت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، صباح اليوم الإثنين، عن النتائج الأولية للدور الثاني للإنتخابات الشريعية لسنة 2022، التي شارك فيها 65 ألفا و377 ناخبا من جملة 350 ألفا و312 ناخبا مسجلا بدوائر الجهة الست اي بنسبة 18 فاصل 66 بالمائة.



وأسفرت عمليات العد اليدوي والفرز الآلي لأصوات الدور الثاني من الإستحقاق التشريعي، وفق ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين أمير ميزاوي ل(وات) عن فوز المترشح حاتم اللباوي عن الدائرة الإنتخابية القصرين الشمالية-الزهور، وعمار عيدوي عن دائرة تالة-حيدرة-فوسانة، ومحمد شعباني عن دائرة ماجل بلعباس_فريانة، ومحمد أمين مباركي عن دائرة سبيبة-جدليان-العيون، وحمّادي الغيلاني عن دائرة سبيطلة، وعبد العزيز شعباني عن دائرة القصرين الجنوبية-حاسي الفريد.



وفي ما يلي نتائج المترشحين في كافة الدوائر الانتخابية بالولاية:



الدائرة الإنتخابية القصرين الشمالية-الزهور:



حاتم لباوي 5068 صوتا

مكرم دخيللي 4962 صوتا



الدائرة الإنتخابية تالة-حيدرة- فوسانة :



عمار عيدودي 6680 صوتا

شكري عمري 4187 صوتا



الدائرة الإنتخابية ماجل- بلعباس- فريانة :



محمد شعباني 5928 صوتا

طارق مباركي 5690 صوتا



الدائرة الإنتخابية سبيبة- جدليان- العيون :



محمد أمين مباركي 8280 صوتا

كمال خلفي 5639 صوتا



الدائرة الإنتخابية سبيطلة :



حمادي الغيلاني 5616 صوتا

جمال هرهوري 4433 صوتا



الدائرة الإنتخابية القصرين الجنوبية-حاسي الفريد :



أنور حقي 3439 صوتا

عبد العزيز الشعباني 3673 صوتا



وأكد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين أن هذه النتائج هي نتائج أولية إلى حين البت النهائي في المخالفات والجرائم الإنتخابية المرصودة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بالجهة ، مشيرا إلى أنه تم رصد 3 حالات خرق للصمت الانتخابي وحالة استغلال أطفال في الحملة الانتخابية الى جانب حالتين لتوجيه ناخبين والتأثير على إرادتهم مع جريمة انتخابية خطيرة تمثلت في تقديم مترشح عن دائرة سبيبة- جدليان-العيون عطايا نقدية وعينية (مبالغ مالية تتراوح بين 20 و200 دينار) لناخبين بمنطقة " البواجر" في معتمدية العيون مع التكفل ببناء غرفة وسقف لإحدى العائلات المعوزة بذات المنطقة مقابل التصويت لفائدته.



