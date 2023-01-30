تطاوين: الاعلان عن النتائج الاولية للدور الثانى من الانتخابات التشريعية ونسبة مشاركة 6,45 بالمائة

تطاوين: الاعلان عن النتائج الاولية للدور الثانى من الانتخابات التشريعية ونسبة مشاركة 6,45 بالمائة

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 09:50 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية تطاوين، فجر اليوم الاثنين، عمليات فرز الاصوات المصرح بها، وقد اسفرت النتائج الاولية عن فوز المترشح المنصف المعلول بحصوله على 2050 صوتا على منافسه عبدالله الورغمي الذي تحصل على 1719 صوتا في الدائرة الانتخابية تطاوين الشمالية الصمار بني مهيرة

كما فاز المترشح مصطفى البوبكري الذي تحصل على 1280 صوتا على منافسته خديجة بن عمارة التي تحصلت على 909 اصوات في الدائرة الانتخابية تطاوين الجنوبية غمراسن البئر الاحمر، وفاز المترشح المختار عبد المولى الذي تحصل على 1101 صوت على منافسه البشير بوشناق الذي تحصل على 997 صوتا في الدائرة الانتخابية رمادة ذهيبة.

وقد بلغت النسبة العامة للمشاركة في الدور الثاني من هذه الانتخابات 6,45 بالمائة اي 8143 صوتا من جملة 130,398 مسجلا بالسجلات الانتخابية.


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