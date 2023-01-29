جمعيات شريكة في ملاحظة الانتخابات تندد بالعنف ضد الملاحظين والصحفيين

نددت الجمعيات الشريكة في عملية ملاحظة الانتخابات ب"العنف المادي واللفظي والمنع " ضد الملاحظين والصحافيين خلال عمليات الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الاحد.



جاء ذلك في نقطة صحفية عقدتها بصورة عاجلة هذه الجمعيات وهي مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وشبكة مراقبون لملاحظة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي "عيون على الناخبات "وائتلاف اوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وجمعية شباب بلا حدود.



وقالت علا بن نجمة رئيسة مرصد شاهد " إن المرصد سجل حادثتي عنف على ملاحظتين من فريقه أولهما مادي ولفظي في البطان تمثل في تعنيف رئيس مركز للاقتراع لملاحظة الى حد إسقاطها أرضا وافتكاك هاتفها الجوال واحتجازها مدة تناهز 20 دقيقة واستدعاء الامن لايقافها دون حصول الايقاف لانتفاء السبب ، وثانيهما تعرض ملاحظة متنقلة الى عنف لفظي من رئيس مكتب اقتراع بمركز الاقتراع بسيدي مخلوف بمدنين ومنعها من الخروج من لمتابعة تطورات تهم عملها بمحيط المركز ".



وأكد ابراهيم الزغلامي المسؤول عن ائتلاف اوفياء أن هذا اليوم الانتخابي كان "يوم الانتهاكات والاخلالات" طبقا لما وصل الائتلاف من منع للصحفيين من ممارسة مهنتهم ، معطيا مثالا عن تبليغات وصلت الائتلاف من الكاف ونابل والمنستير وتونس العاصمة.



من جهتها أفادت ممثلة جمعية شباب بلا حدود شادية شفتر بأن الجمعية رصدت منعا لدخول ملاحظين الى مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع ومحيطها.



واعتبر سليم بوزيد رئيس شركة مراقبون ان هيئة الانتخابات " اتخذت اليوم خطوة أخرى في تغييب المجتمع المدني بالتضييق " عبر عدم توفير رؤساء المكاتب الأرقام الضرورية لإنجاز التقديرات حول عدد المقترعين ونسب المشاركة في الاقتراع.



وأبرز أن ذلك يعد "سابقة خطيرة " في هذه الانتخابات التشريعية.



وقالت أحلام النصيري رئيسة المركز المتوسطي لملاحظة الانتخابات وبرنامج عيون على الناخبات " إن حجب الارقام الصحيحة وكل تعطيل او ضرب لأي عضو في الشراكة هو ضرب لجميع الاعضاء ويجعلنا نتساءل عن شفافية الانتخابات".



وقالت إن الشركاء في الملاحظة "ينددون بشدة " بالعنف وحجب المعلومات.



وانتقد الشركاء مجددا اعتماد هيئة الانتخابات على التسجيل الالي للناخبين في وضع السجل الانتخابي ، وقالت علا بن نجمة انه "غير موثوق به لانه يمكن اعتماده في ترفيع نسب المشاركة وهذا يعد بدعة" بينما اكد ابراهيم الزغلامي انه "مرفوض من قبل كل المجتمع المدني".





