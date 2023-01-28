ترجي جرجيس يتعاقد مع اللاعبين طاهر ماني و معتز شوشان

ترجي جرجيس يتعاقد مع اللاعبين طاهر ماني و معتز شوشان

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 22:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن الترجي الرياضي الجرجيسي انتداب اللاعب طاهر ماني بعقد لمدة عامين ونصف قادما من نادي القلعة الرياضة.
كما تعاقد مع اللاعب معتز شوشان لمدة سنة ونصف قادما من الاتحاد الرياضي المنستيري.
ويشغل طاهر ماني المتكون في النادي الافريقي خطة مدافع محوري، في حين يشغل اللاعب معتز شوشان خطة وسط ميدان دفاعي.
يذكر أنّ الترجي الرياضي الجرجيسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 19 نقطة، وذلك بعد مضي 11 جولة، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل وحيد مقابل 4 هزائم.


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