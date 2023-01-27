أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، بمعيّة سفير اليابان بتونس "طاكاشي اوسوغا"، على مراسم التوقيع على تبادل الرسائل بين الجمهورية التونسية واليابان حول برنامج تمويل في مجال الحماية الاجتماعية، بقيمة 12 مليار يان، أي حوالي 284 مليون دينار، موجّه لفائدة العائلات التونسية محدودة الدخل.



كما تمّ خلال نفس الموكب، التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا البرنامج من قبل كلّ من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد وممثّل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس "شوشي اونو"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وأكد الجرندي بالمناسبة، أهمية هذا الدعم المالي الياباني في تجسيم برنامج "الأمان الاجتماعي" الذي تنفّذه الحكومة التونسية، مبرزا أن هذا الدعم يعكس عمق وتميّز العلاقات التونسية اليابانية ويكرّس قيمة التضامن التي يتقاسمها البلدان والحرص المتواصل لليابان على مواصلة دعم المشاريع التنموية في تونس.



كما نوّه بالزخم الهام الذي تشهده العلاقات الثنائية، ولاسيما إثر نجاح الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد-8" التي احتضنتها بلادنا في أوت 2022 على جميع المستويات.



وجدّد الوزير، في هذا السياق، عزم تونس على مواصلة العمل مع اليابان من أجل تأمين متابعة مخرجات وتوصيات ندوة "تيكاد-8" وتنفيذ المبادرات والشراكات التي تمخّضت عنها، إلى جانب استثمار الفرص المتوفّرة في مُختلف المجالات وتحويلها إلى شراكات ملموسة وخاصة في القطاعات الواعدة.



ومن جانبه، أكد سفير اليابان بتونس ما تشهده العلاقات التونسية اليابانية من تطور ونقلة نوعية، مبرزا أن توقيع هذا الاتفاق يجسّد حرص اليابان على مواصلة مساندة تونس والتزامه بالمساهمة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.



كما أفاد بأن هذا الاتفاق يعتبر بداية تجسيم مخرجات ندوة "تيكاد-8"، إذ تم الإعلان عنه من قبل الوزير الأول الياباني خلال لقائه مع رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد هذه الندوة.



