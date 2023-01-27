الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ 24 جانفي 2023 بلغت حوالي 2ر172 مليون متر مكعب

بلغت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ 24 جانفي 2023 حوالي 2ر172 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعا هاما بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال معدل الفترة (8ر825 مليون متر مكعب ) والإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2022 (6ر781 مليون متر مكعب )



وتتوزع هذه الإيرادات كما يلي :



2ر91 بالمائة في الشمال و9ر7 بالمائة في الوسط و9ر0 بالمائة في الوطن القبلي



أما المخزون الجملي للسدود فقد بلغ 4ر671 مليون متر مكعب مقابل 1ر1142 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من سنة 2022 ، في حين بلغ المعدل لليوم ذاته (24 جانفي) للثلاث سنوات الفارطة 2ر1249 مليون متر مكعب أي بتراجع يقدر ب3ر46 بالمائة



ويتوزع المخزون العام للسدود كما يلي:



9ر89 بالمائة في الشمال و7ر8 بالمائة في الوسط و4ر1 بالمائة في الوطن القبلي

وبلغت نسبة امتلاء السدود بما يقدر بــ9ر28 بالمائة وقد سجل سد المولى وسد بربرة وسد القمقوم نسبة امتلاء قصوى بلغت على التوالي 6ر99 بالمائة و2ر90 بالمائة و94 بالمائة



