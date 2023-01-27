الملعب التونسي ينفصل عن مدربه اسكندر القصري ويعين حاتم الميساوي لخلافته

اعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن انهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم اسكندر القصري بسبب سوء النتائج.

واضاف الملعب التونسي في بيانه انه تم الاتفاق مع ابن النادي حاتم الميساوي للاشراف على باقي مشوار الفريق هذا الموسم على ان يتولى امير الدريدي مدرب فريق النخبة تسيير الحصة التدريبية المقررة اليوم الجمعة.



وكان الملعب التونسي انقاد الى ثلاث هزائم متتالية في سباق المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى امام كل من امل حمام سوسة 1-2 في ملعب بوعلي الحوار والنادي الصفاقسي صفر-1 في مركب الهادي النيفر والترجي الرياضي صفر-2 في ملعب حمادي العقربي برادس ما جعله يتراجع الى المركز السادس برصيد 10 نقاط بالتساوي مع امل حمام سوسة على بعد 3 نقاط من متذيل الترتيب هلال الشابة.

وتضم المجموعة 8 فرق يتاهل منها اصحاب المراتب الاربع الاولى الى مجموعة التتويج بينما ينزل متذيل الترتيب مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية على ان تخوض الفرق التي ستتحصل على المراتب 5 و6 و7 منافسات مجموعة تفادي النزول.







