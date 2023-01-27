تونس تسجل نزول امطار متفاوتة الأهمية بلغت 65 مليمترا بعين دراهم

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 12:26 قراءة: 0 د, 44 ث
      
سجلت 11 ولاية نزول امطار خلال 24 ساعة المنقضية بلغت مستوى 65 مليمترا بعين دراهم والتي سجلت، ايضا، تساقط البرد في حين جابهت ولاية القصرين هبوب رياح قوية قاربت 90 كلم في الساعة.

وتشير بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، حول كميات الامطار ان ولايات باجة وجندوبة والكاف وبنزرت وتونس ونابل وبن عروس واريانة ومنوبة وزغوان والقصرين سجلت نزول أمطار.

وتلقت منطقة نفزة من ولاية باجة، على سبيل المثال، 28 مليمترا و سد بربرة من ولاية جندوبة 35 مليمترا وساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف 15 مليمترا وجومين من ولاية بنزرت 16 مليمترا.
وسجلت تونس قرطاح نزول 10 مليمترات وحمام الغزار 27 مليمترا و ازمور من ولاية نابل 35 مليمترا في حين تلقت عدة مناطق من ولاية اريانة ونابل وزغوان والقصرين كميات اقل.

وشهدت تالة والعيون تساقط الثلوج الى جانب ظهور الجليدة بباجة وهبوب رياح قوية بلغت 58 كلم / س ببوسالم وتطاوين و 54 بمطماطة ورمادة.

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