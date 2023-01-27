تخطط اسمنت بنزرت لرفع انتاج الكلنكر، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتعزيز تموقعها في السوق عقب بيانات تشير الى تراجع رقم أعمالها لسنة 2022 بنسبة 35ر5 بالمائة بفعل مشاكل عقارية مرتبطة بمواقع الإنتاج.



وأضافت الشركة، التي تساهم الدولة في 80 بالمائة في رأس مالها ومدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس في بيانات إفصاح مالي، انها ستعمل كذلك على الإيفاء بالالتزامات المالية والتحسين في كلفة الإنتاج.



وحققت الشركة إيرادات مالية في حدود 6ر110 مليون دينار من مبيعات السوق المحلية مع موفي 2022 مما شكل ارتفاعا بنسبة 61ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ، في حين تراجعت عائدات التصدير بنسبة 52ر43 بالمائة لتصل الى 4ر11 مليون دينار.



وأرجعت الشركة تراجع رقم الأعمال، الى جانب مشكل استغلال أحد مواقع الإنتاج، الى الزيادة المسجلة في أسعار الكهرباء وزيت البترول مما اثر على الأسعار المتداولة في السوق.



وتقلص انتاج الكلنكر بنسبة 21ر24 بالمائة مع موفى سنة 2022، الى نحو 538 الف طن بفعل الخلاف على احد مقاطع الانتاج في حين تراجع انتاج الاسمنت بنسبة 70ر17 بالمائة الى 553 الف طن والجير بنسبة 95ر53 بالمائة.



واكدت اسمنت بنزرت، انه رغم البيانات السلبية المتعلقة بالانتاج الا انها واصلت برنامجها الاستثماري سنة 2022 والوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المالية من خلال تسديد 4ر15 مليون دينار من القروض متوسطة المدى.



وارتفعت في المقابل، قروض التصرف بنحو 1ر19 مليون دينار لتصل الى مستوى 32 مليون دينار، خلال سنة 2022، مدفوعة بتسديد فواتير شراء اكياس التعبئة واسعار الوقود.



