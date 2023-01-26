طقس بارد يومي الخميس والجمعة وتساقط الثلوج بولايات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين

يتواصل الطقس، اليوم الخميس وغدا الجمعة، باردا بأغلب الجهات مع تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 800 مترا بولايات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين



واكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، نزول أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال والشمال الغربي لتتراوح الكميات عامة بين 30 و50 مليمترا



ومن المنتظر أن تتواصل الحرارة منخفضة خلال يومي السبت 28 والأحد 29 جانفي 2023 بأغلب الجهات مع نزول أمطار متفرقة بالشمال والوسط الغربي بالسواحل الشمالية مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات



