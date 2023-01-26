بطولة العالم 2023 لكرة اليد / نصف النهائي - الدنمارك مع اسبانيا والسويد مع فرنسا

ترشح منتخب السويد البلد المنظم الى الدور نصف النهائي لبطولة العالم 2023 لكرة اليد بعد فوزه في ربع نهائي البطولة على المنتخب المصري بنتيجة 26-22 ( الشوط الاول 14-9)



كما ترشح منتخب فرنسا الى الدور نصف النهائي بعد فوزه في ربع النهائي على نظيره الالماني بنتيجة 35-28 ( الشوط الاول (16-16).



وكان المنتخب الدنماركي بطل العالم تاهل الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2023 بعد فوزه في الدور ربع النهائي للبطولة على نظيره المجري اليوم بنتيجة 40-23 ( الشوط الاول 21-12).



كما ترشح منتخب اسبانيا الى نصف النهائي على حساب منتخب النرويج بعد تمديد الوقت 35-34 .وتقدم منتخب النرويج 13-12 في الشوط الاول.



وستقام مقابلتا الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد 2023 يوم الجمعة حسب البرنامج التالي/

الدنمارك - اسبانيا

السويد - فرنسا



