بطولة العالم 2023 لكرة اليد / نصف النهائي - الدنمارك مع اسبانيا والسويد مع فرنسا

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 06:17 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ترشح منتخب السويد البلد المنظم الى الدور نصف النهائي لبطولة العالم 2023 لكرة اليد بعد فوزه في ربع نهائي البطولة على المنتخب المصري بنتيجة 26-22 ( الشوط الاول 14-9)

كما ترشح منتخب فرنسا الى الدور نصف النهائي بعد فوزه في ربع النهائي على نظيره الالماني بنتيجة 35-28 ( الشوط الاول (16-16).

وكان المنتخب الدنماركي بطل العالم تاهل الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2023 بعد فوزه في الدور ربع النهائي للبطولة على نظيره المجري اليوم بنتيجة 40-23 ( الشوط الاول 21-12).

كما ترشح منتخب اسبانيا الى نصف النهائي على حساب منتخب النرويج بعد تمديد الوقت 35-34 .وتقدم منتخب النرويج 13-12 في الشوط الاول.

وستقام مقابلتا الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد 2023 يوم الجمعة حسب البرنامج التالي/
الدنمارك - اسبانيا
السويد - فرنسا

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