الرابطة المحترفة الثانية: انسحاب المدرب هشام النصيبي من تدريب سبورتينغ بن عروس

الرابطة المحترفة الثانية: انسحاب المدرب هشام النصيبي من تدريب سبورتينغ بن عروس

Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 - 17:51 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المدرب هشام النصيبي انسحابه من تدريب سبورتينغ بن عروس الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ويحتل سبورتينغ بن عروس المركز العاشر لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، في منافسات المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة .

وجمع الفريق مع المدرب النصيبي منذ قدومه على رأس الاطار الفني لسبورتينغ بن عروس 8 نقاط في ستة مباريات، بعد فوزين و تعادلين و هزيمتين، إلى جانب الترشح للدور الثاني لكأس تونس بعد الفوز، في الدور التمهيدي الأول، على اولمبيك مدنين بضربات الجزاء الترجيحية 6 - 5 بعد نهاية الوقت القانوني 1 - 1.

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