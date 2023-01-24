اجتماع لجنة قيادة مشروع " تطوير سوق الإنارة التونسي إلى تقنيات ذات كفاءة طاقية عالية"

نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم الثلاثاء بالعاصمة، اجتماع اللجنة القيادية لمشروع تطوير سوق الإنارة التونسي إلى تقنيات ذات كفاءة طاقية عالية والممول من قبل صندوق البيئة العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.



ويهدف هذا المشروع الى الانتقال السريع نحو تقنيات إنارة ذات كفاءة طاقية عالية، عبر الآليات التنظيمية بما في ذلك التأشير الطاقي للفوانيس وأجهزة الإضاءة وسياسات دعم سوق الإضاءة من خلال الشراءات المجمعة للفوانيس للمقتصدة للطاقة، بالإضافة إلى دعم مراقبة سوق الإضاءة والإدارة السليمة بيئياً لمنتجات تجهيزات الإضاءة



وقد جرى خلال هذا الاجتماع، تقديم أهم ما تم إنجازه ضمن المشروع خلال فترة إنجاز المشروع ومعايير الأداء الدنيا المقترح تطبيقها على الفوانيس الموزعة بالسوق التونسية ، علاوة عن عرض أهم الأنشطة المبرمجة إنجازها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة.



و شارك في الإجتماع ممثلون عن الوزارات والمؤسسات المتدخلة في المشروع و أعضاء لجنة قيادة المشروع ومن بينهم وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة البيئة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الاقتصاد والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمركز التقني للصناعات الميكانيكية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والجامعة الوطنية للصناعات الكهربائية والالكترونية.

كما سجل الاجتماع مشاركة أعضاء وحدة التصرف في المشروع المتكونة من إطارات الوكالة وخبراء الدوليين ضمن المشروع.







