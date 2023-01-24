تونس تسجل تراجعا في انتاج الغاز التجاري الجاف مع موفي 2022 بفعل تقلص انتاجية الحقول

سجلت تونس تراجعا في انتاج، مع نهاية شهر نوفمبر 2022، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ، ليصل الى 1.68 مليون طن موازي نفط مقابل 1.77 مليون طن موازي نفط.



ويعود هذا الانخفاض، وفق النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي مع موفى نوفمبر 2022، أساسا، إلى تواصل الانخفاض في انتاج اهم الحقول علما وان شهر مارس 2021 شهد دخول حقلي "عبير" و"بشرى" الغازيين حيز الإنتاج.



وارتفعت كميات الاتاوة الجملية بنسبة 7 بالمائة مع موفى نوفمبر سنة 2022 ، لتبلغ 954 ألف طن مكافئ نفط في حين ارتفعت الشراءات من الغاز الجزائري ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة الى موفى شهر نوفمبر من سنة 2022 لتبلغ 2178 ألف طن موازي نفط.







