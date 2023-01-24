اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات: بن ناجي يؤكد ضرورة وضع أجندة رقمية عربية موحدة

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال مشاركته في اجتماع الدورة 26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، في مصر، ضرورة وضع أجندة رقمية عربية موحدة تساهم في انشاء مجتمع عربي يتميز بالريادة في مجالات المعرفة الرقمية والإبتكار والإبداع التكنولوجي



ودعا بن ناجي، خلال الاجتماع المنعقد امس الاثنين بمصر، الى تحديث البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية وتوفير حلول مشتركة للحوسبة السحابية بالمنطقة العربية وتعزيز الربط الدولي بالأنترنات الى جانب التركيز على بناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية وإدارة التغيير



وحثّ، خلال هذه الدورة التي تمحورت حول ارساء سياسة رقمية عربية موحدة، على وضع أطر الحوكمة الإلكترونية وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع حتى تواكب التطور السريع للتكنولوجيا وتتناسق مع بعضها البعض



وشدد الوزير على حتمية ضمان سلامة الفضاء السيبراني والحفاظ على السيادة الرقمية للبلاد والتشجيع على البحث العلمي وريادة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات المتعلقة بالإقتصاد الرقمي المبني على المعلومة والمعرفة



وتطرق المشاركون في أشغال هذه الدورة، التي نظمتها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، عمرو طلعت، الى العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وأمن الفضاء السيبرني العربي وبحث سبل التعاون المشترك بين الدول العربية



وتدارسوا نتائج التقارير والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان العربية الفنية المختصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد



