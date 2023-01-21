التمديد في مهام الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قرر والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، تمديدا جديدا ،في مهام الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي الى غاية يوم 14 مارس 2023 .
وسيمكن قرار التمديد ادارة الجمعية من مواصلة مهامها الرسمية في قيادة الجمعية، و حسن الاعداد للمرحلة القادمة وايجاد حلول للاشكاليات المالية والادارية العالقة ، بالتعاون مع السلط الجهوية والاسرة الموسعة للجمعية والهياكل المعنية ، وذلك في انتظار عقد جلسة عامة انتخابية .
يذكر ان الهيئة التسييرية الحالية للنادي البنزرتي يراسها امير الجزيري

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