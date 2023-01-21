التمديد في مهام الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي

قرر والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، تمديدا جديدا ،في مهام الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي الى غاية يوم 14 مارس 2023 .

وسيمكن قرار التمديد ادارة الجمعية من مواصلة مهامها الرسمية في قيادة الجمعية، و حسن الاعداد للمرحلة القادمة وايجاد حلول للاشكاليات المالية والادارية العالقة ، بالتعاون مع السلط الجهوية والاسرة الموسعة للجمعية والهياكل المعنية ، وذلك في انتظار عقد جلسة عامة انتخابية .

يذكر ان الهيئة التسييرية الحالية للنادي البنزرتي يراسها امير الجزيري



