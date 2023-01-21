قبلي: تأجيل الاضراب المزمع تنفيذه بمركزي التكوين والتدريب المهني بقبلي ودوز تباعا يومي 24 و25 جانفي الجاري الى غير أجل محدّد

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 16:06 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أفاد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي المسؤول عن المنشآت والدواوين، عبد الجليل بوعزة، اليوم السبت، بأنه تقرّر تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يومي الثلاثاء 24 والاربعاء 25 جانفي الجاري تباعا بمركزي التكوين والتدريب المهني بكل من قبلي ودوز الى اجل لم يتم تحديده بعد.
وأوضح بوعزة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه على اثر الجلسة الصلحية التي جمعت أمس الجمعة بمقر الولاية ممثلي الطرف النقابي وممثلي مركزي التكوين المهني بقبلي ودوز برئيس اقليم الجنوب المعروف بالاقليم عدد 6، الهادي القايدي، تقرّر وبطلب من هذا الاخير تأجيل الاضراب الى اجل لم يتم تحديده بعد.
وأضاف أنّه تم التأكيد بالمناسبة على ضرورة عقد جلسة يحضرها ممثلون عن الادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وخاصة ممثلو مصلحتي التجهيزات والاشغال بهذه الوكالة الذين تغيبوا عن الجلسة الصلحية ليوم أمس.
يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل كان قد اصدر يوم 14 جانفي الجاري برقية اضراب بمركزي التكوين والتدريب المهني بقبلي ودوز على خلفية ما اعتبره مماطلة في تطبيق بنود اتفاق 19 اكتوبر 2022، وعلى خلفية البطء المسجل في تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي الذي تم الفروغ من اشغال بنائه باعتمادات فاقت 12 مليون دينار وتعطلت عملية تجهيز ورشاته باعتمادات تتراوح بين 8 و10 ملايين دينار، بما قد يؤخر جاهزيته لاستقبال المتكونين في دورة سبتمبر المقبل الى جانب توقف اشغال اعادة بناء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز الذي من المبرمج انهاؤه في شهر فيفري من سنة 2024 باعتمادات تناهز 21 مليون دينار.

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