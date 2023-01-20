الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 10:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

السبت 21 جانفي
المجموعة الأولى:
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
الحكم: أمير لوصيف

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي بتطاوين ( 14:00 س)
الحكم: نصر الله الجوادي

في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الأمل الرياضي بحمام سوسة ( 14:00 س)
الحكم: وليد المنصري

في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - الترجي الرياضي التونسي ( 14:00 س)
الحكم: مجدي بالحاج علي
 
الأحد 22 جانفي
المجموعة الثانية:
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي المنستيري ( 14:00 س)
الحكم: وليد الجريدي

في ملعب باجة المعشب
الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بسليمان ( 14:00 س)
الحكم: نعيم حسني

في ملعب أحمد خواجة المهدية
المستقبل الرياضي بالرجيش - أولمبيك سيدي بوزيد ( 14:00 س)
الحكم: كريم الخميري

في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي ببنقردان ( 14:00 س)
الحكم: عامر شوشان

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