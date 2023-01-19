كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المغربي 30-25

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الخميس على نظيره المغربي بنتيجة 30-25 وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية لمسابقة كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على هامش بطولة العالم للعبة التي تحتضنها بولونيا و السويد الى غاية 29 جانفي الجاري.

ويبحث المنتخب التونسي في دورة التدارك عن الحفاظ على مركزه 25 الذي تحصل عليه في بطولة العالم الاخيرة في مصر 2021 بعد ان عجز في المونديال الحالي عن التاهل الى الدور الرئيسي بعد هزيمتين امام بلجيكا 29-31 و الدنمارك 21-34 وتعادل مع البحرين 27-27

ويلاقي المنتخب الوطني يوم 21 جانفي نظيره المقدوني والجزائر يوم 23 جانفي الجاري

في ما يلي نتائج و برنامج مقابلات المجموعة الثانية لكاس الرئيس (مباريات ترتيبية من 25- الي 32) في بطولة العالم 2023



الجولة الأولى (19 جانفي 2023 ):

الجزائر -مقدونيا 25-40

المغرب- تونس 25-30



الجولة الثانية (21 جانفي ):

الجزائر- المغرب س 30ر 15

مقدونيا - تونس س 00ر 18



الجولة الثالثة (23 جانفي) :

تونس- الجزائر س 30ر15 .

مقدونيا- المغرب س 00ر 18





