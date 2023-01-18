منتدى دافوس: بودن تجري سلسلة من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين من منظمات دولية وشركات متعددة الجنسيات

عقدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، سلسلة من اللقاءات مع وزراء من الدول المشاركة وعدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية ومؤسسات متعددة الجنسيات، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 52 المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا من 16 الى 20 جانفي 2023.وبحثت بودن، امس الثلاثاء، في جلسات عمل مع، ووزير التحول الرقمي الياباني، كونو تارو، فرص التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها.كما تحادثت رئيسة الحكومة مع كبار المسؤولين بعدد من المنظمات ومؤسسات مالية دولية، وكان لها لقاء في هذا الصدد، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، والمدير التنفيذي للبنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبرغ، والمديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غبرييسوس، والمديرة العامة لمنظمة التجارة الدولية، نغوزي أوكونجو إيويالا، والأمين العام لمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية ،"زليكاف"، وانكيلي ميني، ورئيس هيئة المالية الافريقة ، سامايلا زوبيرو، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة.وتناولت رئيسة الحكومة خلال هذه اللقاءات الصعوبات التي تمر بها تونس خاصة في مجال المالية العمومية من جراء تداعيات وباء كوفيد - 19 والأزمة الأوكرانية الروسية.واهتمت اللقاءات، كذلك، محاور دعم التعاون المالي والتقني والعلمي مع المنظمات والمؤسسات الدولية وتمويل الاقتصاد والتنمية في كل أبعادها وخاصة البعد الاجتماعي ودعم الشراكات الاستراتيجية.وعبّر المسؤولون على هذه المنظمات والمؤسسات عن دعمهم لتونس مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.وعقدت رئيسة الحكومة على صعيد اخر جملة من اللقاءات مع مسؤولين بمؤسسات متعددة الجنسيات على غرار المدير التنفيذي لشركة "سيامانس للطاقة"، كريستيان بروش، والمدير التنفيدي لشركة "سانوفي"، بول هادسون، ومدير عام شركة "برجيل القابضة "، شامشير فاياليل.