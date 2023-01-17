الكرة الطائرة: النجم الساحلي يقرر ايقاف لاعبه مروان القارصي نهائيا عن النشاط

افاد النجم الساحلي في بلاغ له اليوم الثلاثاء انه تقرر إيقاف لاعب اكابر الكرة الطائرة مروان القارصي نهائيا عن النشاط .

واضاف بلاغ النجم الساحلي الصادر على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان القرار المتخذ ضد اللاعب القارصي جاء تبعا للأحداث التي جدت أثناء مباراة الكرة الطائرة بين النجم الرياضي الساحلي و النادي الرياضي الصفاقسي يوم السبت 7 جانفي 2023 ،حيث قرر مجلس التأديب يوم الجمعة 13 جانفي 2023 اتخاذ قرار الايقاف النهائي ومصادقة الهيئة المديرة على القرار خلال اجتماعها الدوري امس الاثنين.

يذكر ان اللاعب مروان القارصي تشاجر خلال مباراة النادي الصفاقسي مع مدربه ورئيس فرع كرة الطائرة بالنجم الساحلي.

وفاز النادي الصفاقسي على النجم الساحلي بنتيجة 3-1 بالقاعة الاولمبية بسوسة.





