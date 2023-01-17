قابس-تشريعيّة: تواصل نسق الحملة الانتخابية للدور الثاني بطيئا بالدوائر الخمس للجهة

قابس-تشريعيّة: تواصل نسق الحملة الانتخابية للدور الثاني بطيئا بالدوائر الخمس للجهة

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 17:40 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تواصل نسق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في دورها الثاني بالدوائر الانتخابية الخمس بولاية قابس، اليوم الثلاثاء، بطيئا ولم تسجل هذه الدوائر الا نشاطا دعائيا واحدا للمترشح بدائرة الحامة والحامة الغربية فوزي الدعاس الذي قام بتوزيع مطويات بمدينة الحامة تعرف ببرنامجه الانتخابي.

ويتنافس في دائرة الحامة والحامة الغربية التي تضمّ 50314 ناخبا وناخبة المترشح فوزي الدعاس الذي كان قد تحصل في الدور الأول من الانتخابات التشريعية على 1021 صوتا وأحمد الساحلي الذي تحصل على 1070 صوتا.

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