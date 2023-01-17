بنزرت-تشريعية: تكليف 28 عون مراقبة لمتابعة الحملات الانتخابية للمترشحين بمختلف الدوائر

أفاد المكلف بالاعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، عبد الرحمان رابح، اليوم الثلاثاء، بأن مكتب الهيئة تولى تعيين 28 مراقبا لمتابعة الحملات الانتخابية للمترشحين الـ12 للدور الثاني للانتخابات التشريعيّة الموزعين على 6 دوائر بالجهة بحساب مترشحين اثنين عن كلّ دائرة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تكليف مراقبين اثنين لمواكبة ومتابعة المترشحين الاثنين عن كلّ دائرة، علاوة على تكليف 4 مراقبين من أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات برصد بقية المحامل الالكترونية وغيرها.

وأضاف أن الهيئة أتمّت جميع الاستعدادات اللوجستية للحملة الانتخابية والموعد الانتخابي من خلال تهيئة الشباك الموحد بمقر الهيئة الفرعية المستقلة وبالدوائر الانتخابية الست لتلقي إشعارات الأنشطة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن مكتب الهيئة تولى إجراء تعزيز فريق رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بعد اعفاء عدد منهم ممن شاركوا في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية حيث ينتظر ان يبلغ عددهم الإجمالي 1800 شخص، علاوة على مواصلة متابعة مآل المخالفات الانتخابية المسجلة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية.

يشار إلى ولاية بنزرت تضم إجمالي 7 دوائر انتخابية ستشهد 6 منها المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية، تأكد فوز المترشح سامي السيد عن دائرة بنزرت الشمالية بمقعد الدائرة في الدور الأول للانتخابات.

وتتمثل الدوائر الستّ التي مرّ مترشحوها للدور الثاني في دائرة ماطر-أوتيك وترشح بها كل من أحمد السعيداني و سمير بالمومن، ودائرة بنزرت الجنوبية وترشح بها كل من علي الجميعي وفتحي المشرقي، ودائرة منزل بورقيبة تينجة وترشحت بها كل من ماجدة الورغي وهالة الطرودي، ودائرة جرزونة منزل جميل وترشح بها كل من رضى الغربي وسيرين بوصندل، ودائرة سجنان-جومين-غزالة وترشح بها كل من رضى السحباني وسامي الطوجاني، ودائرة غار الملح-العالية-راس الجبل وترشح بها كل من وفاء بن سليمان ويوسف الطرشون.



