جائزة تونس الكبرى للسيف الحاد : الذهب للمبارز الجورجي بازادزي والمبارزة اليونانية جورجيادو ..

توّج المبارز الجورجي ساندرو بازادزي بالميدالية الذهبية لجائزة تونس الكبرى للسيف الحاد (الصابر) اثر تغلبه في النهائي على الايطالي صامويل لويجي بنتيجة 15 - 8 .

كما توجت المبارزة اليونانية دسبينا جورجيادو بالميدالية الذهبية في صنف السيدات، بتحقيقها لانتصار مستحق في الدور النهائي على الاسبانية مارتين بورت بنتيجة 15 - 12.



وشهدت جائزة تونس الكبرى للسيف الحاد، التي التأمت من 13 الى 15 جانفي الجاري بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس، مشاركة 300 مبارز ومبارزة من 40 دولة، من بينهم أبطال عالميين وأولمبيين على غرار المصنفة الأولى عالميا الآذربيجانية آنا باشطا والأوكرانية كارمن أولغا في صنف الاناث، والمجري آيرين سايغاي في صنف الذكور.

ونوّه رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة اليوناني كاتسياداكيس و أعضاء اللجنة التنفيذية، على هامش حفل الاختتام، بحسن تنظيم هذا الحدث العالمي، الذي يمثل للعديد من المبارزين مرحلة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

كما أعتبر رئيس الجامعة التونسية للمبارزة سفيان الشواشي أنّ نجاح تنظيم "جائزة تونس الكبرى للسيف الحاد" يعكس ثقة الاتحاد الدولي للعبة في تونس كدولة رائدة في مجال الدبلوماسية الرياضية .

وحضر حفل الاختتام، الى جانب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة و رئيس رئيس الجامعة التونسية للمبارزة، وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، و رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان، و الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد العربي و الاسيوي و الاماراتي للمبارزة، و عز الدين شلبي والي بن عروس.





