اعلن الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، امس الجمعة، عن اضراب في قطاع التكوين المهني بكل من مركز التكوين المهني والتدريب بقبلي يوم الثلاثاء 24 جانفي الجاري، ومركز التكوين المهني والتدريب بدوز يوم الاربعاء 25 من نفس الشهر، وذلك على خلفية مماطلة الادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني في تطبيق بنود اتفاق 19 اكتوبر 2019



واوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة، صباح اليوم السبت، ل"وات" ان التوجه نحو تنفيذ اضراب في قطاع التكوين المهني مرده حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع على المستوى الجهوي نظرا للبطئ الكبير المسجل في تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، الذي تم الفروغ من اعادة تهيئته من ناحية البناءات باعتمادات فاقت 12 مليون دينار، وتشهد عملية تجهيز الورشات (باعتمادات تتراوح بين 8 و10 مليون دينار)، تاخرا ملحوظا، مما قد يتسبب في عدم جاهزية المركز لاستقبال المتكونين في دورة سبتمبر 2023



واضاف ان اشغال اعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بدوز (باعتمادات مخصصة للمشروع تناهز 21 مليون دينار) توقفت، مما قد يتسبب في تاخر اتمام هذا المشروع المبرمج انهاؤه في شهر فيفري من سنة 2024



يشار الى ان اتفاق 19 اكتوبر بين الطرف النقابي وممثلي الادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني يشمل بالاساس الاسراع باتمام اشغال بناء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز الى جانب اعداد ملفات تجهيز هذا المركز حال بلوغ نسبة تقدم اشغال البناء اكثر من 50 في المائة فضلا عن احداث لجنة تضم على الاقل 3 اعوان من المركز لمتابعة تقدم انجاز المشروع



كما يشمل الاتفاق تشريك المكونين في اعداد كراسات الشروط الفنية الخاصة بتجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي مع الزامية تجهيز ادارة هذا المركز والمبيت والمطعم قبل انطلاق التكوين في اية اختصاص يتم الفروغ من تجهيز الورشة الخاصة به مع دعم الجهة بالموارد البشرية واحداث بعض الاختصاصات الجديدة في القطاع وتحديد روزنامة واضحة للتكوين البيداغوجي للاعوان



