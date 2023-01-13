يقام سباق الترا غزال الصحراء في موقع غار موسى من معتمدية حزوة بولاية توزر يوم 7 فيفري القادم بمشاركة هامة لعدائين من 13 جنسية مختلفة 200 مشارك وفق منظمة السباق رئيسة جمعية ألعاب القوى بقصر هلال نجاة سليمان.



ويمتد السباق، وفق توضيح المصدر ذاته لوات، على مسافات متنوعة تراعي كل مسافة منها شريحة معينة من خلال برمجة سباق أول على مسافة 8 كلم وسباق ثان على مسافة 15 كلم وسباق ثالث يمتد على مسافتي 70 و110 كلم للعدائين المحترفين وهو بفضل هذه المرحلة سجلت التظاهرة ضمن سباقات الترا في العالم.



ولفتت الى أن سباقي 8 كم و15 كلم أتاحت الفرصة لمشاركة العائلات التي ستسجل حضورها بكثافة في التظاهرة ملاحظة أن التظاهرة ونظرا لتزامنها مع عطلة مدرسية ينتظر أن تشهد حضورا لافتا للعائلات والسياح التونسيين للتعرف على خصوصيات سباقات الترا والتعرف على الصحراء التونسية حيث يقام السباق في مسالك صحراوية جميلة وفق تأكيدها لاسيما وأن صحراء غار موسى بحزوة لها دلالات تاريخية باعتبار أنها شهدت معارك ضد الاحتلال الفرنسي ابان دعم تونس لحركة التحرير في الجزائر.



ويواكب هذه التظاهرة الرياضية ذات البعد السياحي عدد من الصحفيين الأجانب وهو ما يساهم في تنشيط منطقة حزوة الحدودية والتسويق للصحراء التونسية فكفضاء سياحي ورياضي بحسب نجاة سليمان مشيرة الى أن أهداف التظاهرة تتمثل في التحسيس بأهمية ممارسة الرياضة والتحسيس بضرورة حماية البيئة من خلال الرياضة والتعريف بالمنتوج الايكولوجي في حزوة باستعمال مواد ومعدات ايكولوجية في مختلف مراحل السباق.



