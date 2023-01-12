ميركاتو الرابطة المحترفة الثانية - مستقبل قابس يعزز صفوفه بمجموعة من اللاعبين

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 17:27 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن مستقبل قابس اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية فايسبوك عن تعاقده مع عدد من اللاعبين في اطار سعيه للخروج من ازمة النتائج التي جعلته يتذيل جدول ترتيب المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 7 نقاط.

وكشف فريق "الجليزة" عن انهاء تعاقده مع الجناح الايسر لنادي حمام الانف ريان السبيعي والجناح الايمن للنادي القربي احمك الشعانبي.
كما تمكن من ضم الظهير الايمن للترجي الرياضي نور الباجي ولاعبي الوسط يوسف الجلاصي من مستقبل سليمان مروان الترد من القلعة الرياضية.


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