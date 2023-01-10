مثّل تعزيز التّعاون الثّنائي المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث "كوثر" في مجال التّثقيف المالي للنساء والفتيات أهم ما تم تناوله خلال اللقاء الذي جمع أمس الاثنين وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى بالمديرة التنفيذية للمركز سكينة بوراوي.



وعبّرت المديرة التّنفيذية لمركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث "كوثر" بالمناسبة عن استعداد المركز للمساهمة في تكوين النّساء والفتيات الناشطات في المجامع التّنمويّة في مجال التّثقيف المالي.



وشددت وزيرة المرأة من جهتها على أهميّة تعزيز التّعاون في مجالات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء والفتيات ومقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة.



وللاشارة تم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين وأبرز البرامج المستقبليّة المشتركة لا سيّما المتعلّقة باجتماع مجلس أمناء "كوثر" ودعم الحكومة التّونسيّة للمركز كما تم الاتّفاق على مواصلة العمل المشترك في مجال المرأة وإعداد برنامج عمل تنفيذي لتحقيق الأهداف المرجوّة.



