نحو تعزيز التّعاون المشترك بين وزارة المرأة ومركز "كوثر" في مجال التّثقيف المالي للناشطات في المجامع التنموية

نحو تعزيز التّعاون المشترك بين وزارة المرأة ومركز "كوثر" في مجال التّثقيف المالي للناشطات في المجامع التنموية

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 41 ث
      
مثّل تعزيز التّعاون الثّنائي المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث "كوثر" في مجال التّثقيف المالي للنساء والفتيات أهم ما تم تناوله خلال اللقاء الذي جمع أمس الاثنين وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى بالمديرة التنفيذية للمركز سكينة بوراوي.

وعبّرت المديرة التّنفيذية لمركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث "كوثر" بالمناسبة عن استعداد المركز للمساهمة في تكوين النّساء والفتيات الناشطات في المجامع التّنمويّة في مجال التّثقيف المالي.

وشددت وزيرة المرأة من جهتها على أهميّة تعزيز التّعاون في مجالات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء والفتيات ومقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة.

وللاشارة تم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين وأبرز البرامج المستقبليّة المشتركة لا سيّما المتعلّقة باجتماع مجلس أمناء "كوثر" ودعم الحكومة التّونسيّة للمركز كما تم الاتّفاق على مواصلة العمل المشترك في مجال المرأة وإعداد برنامج عمل تنفيذي لتحقيق الأهداف المرجوّة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259707



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 10 جانفي 2023 | 18 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:23 15:03 12:34 07:32 06:00
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1317°-1218°-1217°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   