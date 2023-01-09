المنستير: مداواة أكثر من 100 ألف متر خطي من التين الشوكي على مستوى 22 بؤرة للحشرة القشرية القرمزية

المنستير: مداواة أكثر من 100 ألف متر خطي من التين الشوكي على مستوى 22 بؤرة للحشرة القشرية القرمزية

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 17:52 قراءة: 1 د, 9 ث
      
سجلت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير 22 بؤرة للحشرة القشرية القرمزية ب05 معتمديات، حيث تم الى اليوم، قلع وردم 26 ألفا و32 مترا خطيا من التين الشوكي (الهندي)، ومداواة 104 ألاف و250 مترا خطيا من التين الشوكي، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منيرة الغربي سهلول.

واستكمل التدخل على مستوى بؤرتين بمعتمدية البقالطة حيث تم قلع 490 مترا خطيا ومداواة ألف و100 متر خطي من التين الشوكي مع مواصلة مصالح المندوبية لعملية المتابعة والتقصي، كما سجلت مصالح المندوبية بمعتمدية بني حسان 7 مناطق موبوءة أين وقع قلع وردم 437 مترا خطي ومداواة 35 ألفا و500 متر خطي، والكشف بمعتمدية زرمدين عن 6 مناطق موبوءة، تم فيها قلع وردم 17 ألفا و330 مترا خطيا ومداواة 29 ألفا و900 متر خطي.

وشهدت معتمدية المكنين في 04 مناطق منها، تم قلع وردم 4045 مترا خطيا ومداواة 22 ألفا و500 متر خطي، تم بمعتمدية جمال قلع 3730 مترا خطيا ومداواة 15 ألفا و250 مترا خطيا من التين الشوكي في 3 مناطق موبوءة.

وتمكنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منذ 21 سبتمبر 2022، التدخل لقلع وردم ومداواة التين الشوكي بفضل التعاون مع البلديات والمجامع المائية والخواص بالجهة، مع العلم أنّ وزارة الفلاحة وتنمية الموارد المائية والصيد البحري ضبطت خطة للتدخل ومقاومة الحشرة القشرية القرمزية، ستقع مناقشتها الأربعاء المقبل بالإدارة العامة للصحة النباتية بمشاركة ممثلين عن المندوبيات الجهوية للفلاحة، سترفع إلى رئاسة الحكومة لتوفير الإعتمادات اللازمة وتشريك مختلف الأطراف، حسب ذات المصدر.


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