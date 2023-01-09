مركز الفنون الدرامية والركحية ببن عروس يطلق "ماستر كلاس" في الكوميديا الموسيقية

يشرع مركز الفنون الدرامية والركحية ببن عروس بداية من اليوم الاثنين، في تنظيم ورشة فنية تكوينية "ماستر كلاس " في الكوميديا الموسيقية وذلك بالتعاون مع مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة .



وتهدف الـ"ماستر كلاس" وفق ما أفاد به اليوم الاثنين مدير مركز الفنون الدرامية والركحية إلى التعريف بتقنيات فن الكوميديا الموسيقية، وأساليب الغناء والرقص المسرحي، وكيفية تقمص دور الممثل من خلال أداء الأغاني المصاحبة في العرض وتتواصل الى غاية 12 جانفي الحالي .

وستتطرق الورشات التكوينية للـ"ماستر كلاس" إلى كيفية تحول الكتابة إلى مونولوغ مسرحي والفنان المتقمص لهذا الدور في الكوميديا الموسيقية إلى ممثل مسرحي ومغن وراقص في نفس الوقت .

ويسعى المركز من خلال هذه المبادرة، إلى إنشاء ورشة فنية للفنانين والمختصين أساسا في الغناء والرقص والتمثيل ، وتكوين نواة أولى للمساهمة في إنشاء وبعث إنتاج فني مختص في الكوميديا الموسيقية، وهو النمط الفني الذي تفتقره الساحة الفنية والمسرحية في تونس والذي يشهد طلبا وإقبالا في التظاهرات الإقليمية والدولية .

وسيشرف على تأطير الـ"ماستر كلاس" الفنان محمد ادريسي وهو كوريغراف ومخرج ومنتج مختص في فن الكوميديا الموسيقية ، درس بفرنسا وأمريكا واستراليا، و متحصل على شهادات عليا في الفن المسرحي والرقص العصري والرقص المسرحي وقام الدريسي الذي يشتغل مديرا في المعهد الموسيقي بهونغ كونغ بإنتاج العديد من الأعمال الفنية خاصة في مجال الكوميديا الموسيقية .

ووفقا لمعز العاشوري، مدير المركز، فقد عبر عديد الفنانين والمختصين إلى جانب مجموعة من الطلبة من ابناء المعاهد العليا للفن المسرحي عن رغبتهم في المشاركة في هذه الورشة الفنية التي لايمكن من خلالها وفق ذات المصدر الاستجابة لكل الطلبات المقدمة وهو ما يفتح المجال لإمكانية تنظيم ورشات مشابهة في المستقبل القريب.





