الربطة2 - المجموعة 2 - قوافل قفصة ينهي مرحلة الذهاب متصدرا

حقق فريق قوافل قفصة فوزا ثمينا جديدا اليوم على ميدانه على حساب سبورتنغ المكنين 4-1 في الجولة 11 من ذهاب بطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم وانهى المرحلة الاولى من السباق متصدرا مجموعته الثانية برصيد 28 نقطة .



وفاز ملاحقه نادي حمام الانف بدوره على ميدانه على حساب جمعية جربة 2-صفر . ورفع رصيده الى 27 نقطة محافظا على فارق نقطة واحدة على المتصدر .

ومن جهته واصل الترجي الجرجيسي سلسلة انتصارته بعد بداية متعثرة حيث سجل فوزه الخامس على التوالي اليوم والسادس منذ انطلاق البطولة على ميدانه على حساب القلعة الرياضية 2- صفر وذلك تحت اشراف مدربه الجديد قيس الزواغي الذي عوض لسعد معمر الذي خير خوض مغامرة في البطولة السعودية ( درجة ثانية) .

واصبح ترجي جرجيس يحتل المركز الثالث ب19 نقطة متقدما على ضيفه اليوم القلعة الرياضية (18 نقطة) .

وفي اسفل الترتيب بدت الجولة 11 والاخيرة من مرحلة الذهاب قاسية على فريقي سبورتينغ المكنين وجمعية جربة حيث وضعتهما خارج ملعبيهما مع صاحبي المركز الاول والثاني . فقد انهزم صاحب المركز قبل الاخير سبورتنغ المكنين (7 نقاط ) اليوم امام قوافل قفصة المتصدر بنتيجة 1-4 فيما خسرت جمعية جربة صاحبة المرتبة الاخيرة ب6 نقاط امام نادي حمام الانف صاحب المركز الثاني صفر-2.



في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت اليوم الاحد :



المجموعة الثانية

في ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - جمعية جربة 2-0



في ملعب قفصة

قوافل قفصة - سبورتنغ المكنين 4-1



في ملعب 2 مارس - صفاقس

الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي 2-2



في ملعب بن عروس

سبورتنغ بن عروس - هلال مساكن 2-1



في المركب الرياضي عبد السلام كازوز - جرجيس

الترجي الجرجيسي - القلعة الرياضية 2-0



ملعب العمران

شبيبة العمران - مكارم المهدية 1-2





الترتيب

1-قوافل قفصة 28 11

2-نادي حمام الانف 27 11

3-الترجي الجرجيسي 19 11



4-القلعة الرياضية 18 11

5-شبيبة العمران 15 11

6-هلال مساكن 14 11

7-مكارم المهدية 13 11

8-الملعب الصفاقسي 12 11

--الملعب القابسي 12 11

10-سبورتينغ بن عروس 11 11



11-سبورتينغ المكنين 7 11

12-جمعية جربة 6 11

ر/زهو



