الربطة2 - المجموعة 2 - قوافل قفصة ينهي مرحلة الذهاب متصدرا

الربطة2 - المجموعة 2 - قوافل قفصة ينهي مرحلة الذهاب متصدرا

Publié le Dimanche 08 Janvier 2023 - 16:47 قراءة: 1 د, 43 ث
      
حقق فريق قوافل قفصة فوزا ثمينا جديدا اليوم على ميدانه على حساب سبورتنغ المكنين 4-1 في الجولة 11 من ذهاب بطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم وانهى المرحلة الاولى من السباق متصدرا مجموعته الثانية برصيد 28 نقطة .

وفاز ملاحقه نادي حمام الانف بدوره على ميدانه على حساب جمعية جربة 2-صفر . ورفع رصيده الى 27 نقطة محافظا على فارق نقطة واحدة على المتصدر .
ومن جهته واصل الترجي الجرجيسي سلسلة انتصارته بعد بداية متعثرة حيث سجل فوزه الخامس على التوالي اليوم والسادس منذ انطلاق البطولة على ميدانه على حساب القلعة الرياضية 2- صفر وذلك تحت اشراف مدربه الجديد قيس الزواغي الذي عوض لسعد معمر الذي خير خوض مغامرة في البطولة السعودية ( درجة ثانية) .
واصبح ترجي جرجيس يحتل المركز الثالث ب19 نقطة متقدما على ضيفه اليوم القلعة الرياضية (18 نقطة) .
وفي اسفل الترتيب بدت الجولة 11 والاخيرة من مرحلة الذهاب قاسية على فريقي سبورتينغ المكنين وجمعية جربة حيث وضعتهما خارج ملعبيهما مع صاحبي المركز الاول والثاني . فقد انهزم صاحب المركز قبل الاخير سبورتنغ المكنين (7 نقاط ) اليوم امام قوافل قفصة المتصدر بنتيجة 1-4 فيما خسرت جمعية جربة صاحبة المرتبة الاخيرة ب6 نقاط امام نادي حمام الانف صاحب المركز الثاني صفر-2.

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت اليوم الاحد :

المجموعة الثانية
في ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - جمعية جربة 2-0

في ملعب قفصة
قوافل قفصة - سبورتنغ المكنين 4-1

في ملعب 2 مارس - صفاقس  
الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي 2-2

في ملعب بن عروس
سبورتنغ بن عروس - هلال مساكن 2-1

في المركب الرياضي عبد السلام كازوز - جرجيس
الترجي الجرجيسي - القلعة الرياضية 2-0

ملعب العمران
شبيبة العمران - مكارم المهدية 1-2


الترتيب
  1-قوافل قفصة 28 11
2-نادي حمام الانف 27 11
3-الترجي الجرجيسي 19 11

4-القلعة الرياضية 18 11
5-شبيبة العمران 15 11
  6-هلال مساكن 14 11
7-مكارم المهدية 13 11
8-الملعب الصفاقسي 12 11
--الملعب القابسي 12 11
10-سبورتينغ بن عروس 11 11

11-سبورتينغ المكنين 7 11
12-جمعية جربة 6 11
ر/زهو

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