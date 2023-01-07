الرابطة الثانية / الجولة 11/ نتائج المجموعة الاولى

في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم /المجموعة الاولى/ التي دارت اليوم السبت //

المجموعة الاولى

امل جربة / جندوبة الرياضية 1/صفر

مستقبل قابس / النجم الرادسي صفر/صفر

النادي البنبلي / مستقبل المرسى 1 / 2

شبيبة القيروان / اولمبيك مدنين 2/صفر

مستقبل المحمدية / امل الرقبة صفر/2

مستقبل وادي الليل / النادي القربي صفر/صفر



الترتيب

1- مستقبل المرسى 22 11

--شبيبة القيروان 22 11

3- امل رقبة تطاوين 19 11

4- النجم الرادسي 15 11

--النادي القربي 15 11

6- جندوبة الرياضية 14 11

-- مستقبل وادي الليل 14 11

8- امل جربة 13 11

9- اولمبيك مدنين 12 11

10-مستقبل المحمدية 10 11

11-النادي البنبلي 9 11

12-مستقبل قابس 7 11



