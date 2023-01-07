الرابطة الثانية / الجولة 11/ نتائج المجموعة الاولى

في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم /المجموعة الاولى/ التي دارت اليوم السبت //
المجموعة الاولى
امل جربة / جندوبة الرياضية 1/صفر
مستقبل قابس / النجم الرادسي صفر/صفر
النادي البنبلي / مستقبل المرسى 1 / 2
شبيبة القيروان / اولمبيك مدنين 2/صفر
مستقبل المحمدية / امل الرقبة صفر/2
مستقبل وادي الليل / النادي القربي صفر/صفر
الترتيب
1- مستقبل المرسى 22 11
--شبيبة القيروان 22 11
3- امل رقبة تطاوين 19 11
4- النجم الرادسي 15 11
--النادي القربي 15 11
6- جندوبة الرياضية 14 11
-- مستقبل وادي الليل 14 11
8- امل جربة 13 11
9- اولمبيك مدنين 12 11
10-مستقبل المحمدية 10 11
11-النادي البنبلي 9 11
12-مستقبل قابس 7 11
المجموعة الاولى
امل جربة / جندوبة الرياضية 1/صفر
مستقبل قابس / النجم الرادسي صفر/صفر
النادي البنبلي / مستقبل المرسى 1 / 2
شبيبة القيروان / اولمبيك مدنين 2/صفر
مستقبل المحمدية / امل الرقبة صفر/2
مستقبل وادي الليل / النادي القربي صفر/صفر
الترتيب
1- مستقبل المرسى 22 11
--شبيبة القيروان 22 11
3- امل رقبة تطاوين 19 11
4- النجم الرادسي 15 11
--النادي القربي 15 11
6- جندوبة الرياضية 14 11
-- مستقبل وادي الليل 14 11
8- امل جربة 13 11
9- اولمبيك مدنين 12 11
10-مستقبل المحمدية 10 11
11-النادي البنبلي 9 11
12-مستقبل قابس 7 11
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259596