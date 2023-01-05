تحضيرا لبطولة ال"شان" بالجزائر - منتخب موريتانيا للمحليين يجري تربصا في مدينة طبرقة

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 27 ث
      
يجري المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين تربصا تحضيريا بمدينة طبرقة( شمال غرب تونس) استعداد للمشاركة في بطولة امم افريقيا للمحليين (شان) بالجزائر التي تنطلق يوم 13 جانفي الجاري.

وافادت الجامعة الموريتانية لكرة القدم ان منتخب المرابطين الذي يدربه أمير عبدو سيخوض مباراتين وديتين خلال تربص طبرقة مع كل من منتخب كوت ديفوار (يوم 9 جانفي ) والنيجر (14 يوم جانفي) قبل التحول باتجاه مدينة وهران الجزائرية التي ستقام فيها مباريات المجموعة الرابعة ضمن بطولة الشان.

وكان اللاعبون ال"مرابطون" المحليون اختتموا تدريباتهم في نواكشوط، يوم الثلاثاء قبل القدوم امس الى تونس .

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