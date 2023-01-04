فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي

أعلنت المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة، عن فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي لسنة 2023. وحدّدت يوم 10 فيفري المقبل كآخر أجل لقبول الترشحات.



وأفادت المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن باب الترشح مفتوح "للأشخاص الطبيعيّين أو المعنويّين، من فنانين ومنتجين وممارسي مهنة الوساطة والتعهّد في إقامة الحفلات الفنيّة، الذين هم في وضع قانوني يخوّل لهم ممارسة نشاطهم".



ويتعيّن على الراغبين في تقديم ترشحاتهم، إيداع ملفاتهم لدى المؤسسة، مرفقة بتصوّر مفصّل عن العرض وأسماء المشاركين فيه. كما ينبغي أن يتضمن الملف المقترح "تسجيلا سمعيا بصريا لنماذج من البرنامج الفني، لا تقل مدتها عن 10 دقائق".



ويُشترط أيضا تقديم السيرة الذاتية لصاحب المشروع، وتحديد المتطلبات التقنية (الصوت والإنارة) واللوجستية لتنفيذ المشروع المقترح، فضلا عن تقديم كشف مالي مفصّل لتكلفة العرض ووثيقة تكليف قانونيّة، بالنسبة إلى الملفات المقدمة من قبل متعهدّي الحفلات ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ومن شهادة الاحتراف الفنّي، بالنسبة إلى الفنّانين الذين يمارسون نشاطهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيّين، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الجبائية وكذلك نسخة من مضمون السجلّ التجاري للمؤسسات، بالنسبة إلى الهياكل والمؤسسات التي تُعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الممارسين لمهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها.



وترسل ملفات الترشح إما رقميا على العنوان festivaldecarthage@enpfmca.gov.tn

أو عن طريق البريد أو تُسلّم في ظرف مغلق مباشرة إلى مكتب ضبط المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الكائن مقرها بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بشارع محمد الخامس بالعاصمة.





