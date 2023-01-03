حث الشباب على المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية محور جلسة عمل لهيئة الانتخابات

مثلت الحملات التحسيسية لحث الشباب على المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، محور اللقاء الذي أجراه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، مع المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحي، ورئيس جمعية المساءلة الاجتماعية أسامة الرياحي.



وتم الاتفاق المبدئي خلال اللقاء، على تنفيذ برنامج عمل ثلاثي بين الهيئة والوزارة والجمعية، يهدف إلى استغلال الإمكانيات البشرية والتقنية المتوفرة بدور الشباب، للقيام بحملات تحسيسية في صفوف الشباب، فضلا عن تنظيم برامج حوارية عبر إذاعات وتلفزات الواب المتوفرة بدور الشباب للتعريف بالمترشحين بمختلف الدوائر الانتخابية.



وقد حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، فضلا عن عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.



يشار الى أن نسبة مشاركة الشباب في الدور الاول من الانتخابات التشريعية، من الفئة العمرية بين 18 و25 سنة بلغت 5,8 بالمائة و26,7 بالمائة بالنسبة الى الفئة العمرية بين 26 و45 سنة، وفق ما كان أعلن عنه بوعسكر مساء يوم الأحد 17 ديسمبر المنقضي.



