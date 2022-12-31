سيدي بوزيد: تحسيسية للوقاية من حوادث الطرقات ببئر الحفي

نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسيدي بوزيد، اليوم السبت، بالشراكة مع دار الشباب بئر الحفي وشرطة المرور بالجهة حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق الوطنية عدد 3 أمام المدرسة الابتدائية ببئر الحفي، تحت شعار "الحق في الحياة اولا".

وبيّن الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسيدي بوزيد، محسن براهمي، في تصريح لـ"وات"، ان تنظيم هذه الحملة يأتي تزامنا مع الاحتفال براس السنة الميلادية والعودة المدرسية وقد وقع الاختيار على الطريق الوطنية عدد 3 لما تشهده من كثافة مرورية.

وأضاف ان هذه الحملة تمثّل فرصة للتحسيس بأهمية احترام قواعد السياقة وعدم تجاوز إشارات المرور وتوزيع مطويات تحسيسية للسواق.







