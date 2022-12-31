سيدي بوزيد: تحسيسية للوقاية من حوادث الطرقات ببئر الحفي

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 17:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسيدي بوزيد، اليوم السبت، بالشراكة مع دار الشباب بئر الحفي وشرطة المرور بالجهة حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق الوطنية عدد 3 أمام المدرسة الابتدائية ببئر الحفي، تحت شعار "الحق في الحياة اولا".
وبيّن الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسيدي بوزيد، محسن براهمي، في تصريح لـ"وات"، ان تنظيم هذه الحملة يأتي تزامنا مع الاحتفال براس السنة الميلادية والعودة المدرسية وقد وقع الاختيار على الطريق الوطنية عدد 3 لما تشهده من كثافة مرورية.
وأضاف ان هذه الحملة تمثّل فرصة للتحسيس بأهمية احترام قواعد السياقة وعدم تجاوز إشارات المرور وتوزيع مطويات تحسيسية للسواق.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259256



En continu...

Toutes les news...
السبت 31 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:15 14:55 12:29 07:32 05:59
Babnet
13°
 Babnet21° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1221°-1220°-1119°-1018°-10
  • Avoirs en devises
    22780,0

  • (30 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31181 DT        1$ =3,11578 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 dec)   1379,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   