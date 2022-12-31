إقبال هام على الوجهة السياحية بمطماطة بمناسبة احتفالات رأس السنة الادارية

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 12:49 قراءة: 0 د, 45 ث
      
بلغت نسبة الامتلاء بالوحدات السياحية بمطماطة في آخر يوم من سنة 2022 حوالي 77 بالمائة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بقابس عادل سبيطة، في تصريح لـ"وات" .

وقد اختار العديد من السياح من داخل البلاد وخارجها قضاء ليلة رأس السنة الادارية الجديدة بمدينة مطماطة التي تشتهر بمساكنها الحفرية وقراها الأمازيغية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وزاد في تحفيزهم على هذا الاختيار البرامج التنشيطية التي أعدتها الوحدات السياحية بالمنطقة والمتمثلة في 5 وحدات فندقية و3 استضافات عائلية من طراز رفيع.

ولانجاح هذا الحدث الاحتفالي نفذت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقابس عديد الزيارات الميدانية التفقدية لهذه الوحدات السياحية للوقوف على مدى التزامها بتراتيب حفظ الصحة وجودة الخدمات ومنظومة التأمين الذاتي.

وكانت مطماطة قد شهدت خلال عطلة الشتاء توافد عدد كبير من الرحلات السياحية التي فاقت في عددها، وفق تقديرات المندوبية الجهوية للسياحة، مؤشرات سنة 2019 لتثبت بذلك مطماطة من جديد أنها من الوجهات السياحية المتميزة في البلاد التونسية.


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