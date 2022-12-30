المنتخب التونسي لكرة اليد يتوج بلقب دورة الامم الاربع الدولية الودية

توج المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الجمعة بلقب دورة الامم الاربع الدولية الودية اثر تفوقه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 35-32 (16-16 الشوط الاول) في اطار منافسات الجولة الثالثة من ذات الدورة التي اسدل عليها الستار اليوم ببولونيا.
وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد قد فاز امس الخميس على نظيره البرازيلي 24-29 في اطار اليوم الثاني للدورة.
وافتتح المنتخب التونسي اول امس الاربعاء الدورة بالفوز على نظيره البولوني بنتيجة 31-32.
وتنضوي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها بولونيا والسويد من 12 الى 29 جانفي القادم:
الاربعاء 28 ديسمبر 2022
تونس - بولونيا 31-32
الخميس 29 ديسمبر 2022
تونس-البرازيل 24-29
الجمعة 30 ديسمبر 2022
تونس-كوريا الجنوبية 32-35
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيجري مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويدية على النحو الاتي :
الجولة الاولى :
الجمعة 13 جانفي 2023
البحرين - تونس (س18)
الجولة الثانية :
الاحد 15 جانفي 2023
بلجيكا - تونس (س18)
الجولة الثالثة :
الثلاثاء 17 جانفي 2023
تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)
وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد قد فاز امس الخميس على نظيره البرازيلي 24-29 في اطار اليوم الثاني للدورة.
وافتتح المنتخب التونسي اول امس الاربعاء الدورة بالفوز على نظيره البولوني بنتيجة 31-32.
وتنضوي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها بولونيا والسويد من 12 الى 29 جانفي القادم:
الاربعاء 28 ديسمبر 2022
تونس - بولونيا 31-32
الخميس 29 ديسمبر 2022
تونس-البرازيل 24-29
الجمعة 30 ديسمبر 2022
تونس-كوريا الجنوبية 32-35
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيجري مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويدية على النحو الاتي :
الجولة الاولى :
الجمعة 13 جانفي 2023
البحرين - تونس (س18)
الجولة الثانية :
الاحد 15 جانفي 2023
بلجيكا - تونس (س18)
الجولة الثالثة :
الثلاثاء 17 جانفي 2023
تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)
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