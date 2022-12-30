المنتخب التونسي لكرة اليد يتوج بلقب دورة الامم الاربع الدولية الودية

المنتخب التونسي لكرة اليد يتوج بلقب دورة الامم الاربع الدولية الودية

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 18:34 قراءة: 0 د, 53 ث
      
توج المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الجمعة بلقب دورة الامم الاربع الدولية الودية اثر تفوقه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 35-32 (16-16 الشوط الاول) في اطار منافسات الجولة الثالثة من ذات الدورة التي اسدل عليها الستار اليوم ببولونيا.
وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد قد فاز امس الخميس على نظيره البرازيلي 24-29 في اطار اليوم الثاني للدورة.
وافتتح المنتخب التونسي اول امس الاربعاء الدورة بالفوز على نظيره البولوني بنتيجة 31-32.
وتنضوي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها بولونيا والسويد من 12 الى 29 جانفي القادم:

الاربعاء 28 ديسمبر 2022
تونس - بولونيا 31-32
الخميس 29 ديسمبر 2022
تونس-البرازيل 24-29
الجمعة 30 ديسمبر 2022
تونس-كوريا الجنوبية 32-35
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيجري مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويدية على النحو الاتي :

الجولة الاولى :
الجمعة 13 جانفي 2023
البحرين - تونس (س18)
الجولة الثانية :
الاحد 15 جانفي 2023
بلجيكا - تونس (س18)
الجولة الثالثة :
الثلاثاء 17 جانفي 2023
تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)

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