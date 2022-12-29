دورة الامم الاربعة لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البرازيلي 29-24

واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد تالقه في منافسات دورة الامم الاربعة الدولية الودية التي تحتضنها بولونيا من 28 الى 30 ديسمبر الجاري وذلك بتحقيق الفوز على نظيره البرازيلي 29-24 (18-16 الشوط الاول) مساء اليوم الخميس في اطار اليوم الثاني للدورة.

وكان المنتخب التونسي قد افتتح مساء امس الاربعاء الدورة بالفوز على نظيره البولوني بنتيجة 32-31 الشوط الاول 18-14.

وتنضوي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها بولونيا والسويد من 11 29الى جانفي القادم:



الاربعاء 28 ديسمبر 2022

تونس - بولونيا 31-32

الخميس 29 ديسمبر 2022

تونس-البرازيل 24-29

الجمعة 30 ديسمبر 2022

تونس-كوريا الجنوبية س15 و 30 دق

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيجري مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويدية على النحو الاتي :



الجولة الاولى :

الجمعة 13 جانفي 2023

البحرين - تونس (س18)

الجولة الثانية :

الاحد 15 جانفي 2023

بلجيكا - تونس (س18)

الجولة الثالثة :

الثلاثاء 17 جانفي 2023

تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)







