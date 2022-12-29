دورة الامم الاربعة لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البرازيلي 29-24

واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد تالقه في منافسات دورة الامم الاربعة الدولية الودية التي تحتضنها بولونيا من 28 الى 30 ديسمبر الجاري وذلك بتحقيق الفوز على نظيره البرازيلي 29-24 (18-16 الشوط الاول) مساء اليوم الخميس في اطار اليوم الثاني للدورة.
وكان المنتخب التونسي قد افتتح مساء امس الاربعاء الدورة بالفوز على نظيره البولوني بنتيجة 32-31 الشوط الاول 18-14.
وتنضوي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها بولونيا والسويد من 11 29الى جانفي القادم:
الاربعاء 28 ديسمبر 2022
تونس - بولونيا 31-32
الخميس 29 ديسمبر 2022
تونس-البرازيل 24-29
الجمعة 30 ديسمبر 2022
تونس-كوريا الجنوبية س15 و 30 دق
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيجري مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويدية على النحو الاتي :
الجولة الاولى :
الجمعة 13 جانفي 2023
البحرين - تونس (س18)
الجولة الثانية :
الاحد 15 جانفي 2023
بلجيكا - تونس (س18)
الجولة الثالثة :
الثلاثاء 17 جانفي 2023
تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)
وكان المنتخب التونسي قد افتتح مساء امس الاربعاء الدورة بالفوز على نظيره البولوني بنتيجة 32-31 الشوط الاول 18-14.
وتنضوي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها بولونيا والسويد من 11 29الى جانفي القادم:
الاربعاء 28 ديسمبر 2022
تونس - بولونيا 31-32
الخميس 29 ديسمبر 2022
تونس-البرازيل 24-29
الجمعة 30 ديسمبر 2022
تونس-كوريا الجنوبية س15 و 30 دق
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيجري مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويدية على النحو الاتي :
الجولة الاولى :
الجمعة 13 جانفي 2023
البحرين - تونس (س18)
الجولة الثانية :
الاحد 15 جانفي 2023
بلجيكا - تونس (س18)
الجولة الثالثة :
الثلاثاء 17 جانفي 2023
تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)
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