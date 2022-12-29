الجلولي: اتحاد الشغل لن يقف مكتوف الأيدي بل سيعمل كل ما في وسعه لإنقاذ تونس و الدفاع على مستحقات وكرامة التونسيين

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 12:51 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان الجلولي خلال اشرافه صباح اليوم الخميس على ندوة اطارات الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي أن هذه الندوة تندرج في اطار توصية المكتب التنفيذي الموسع على العمل على انضاج مشروع برنامج للذهاب الى حوار وطني من أجل انقاذ البلاد في ظل "الفشل الذريع" لمنظومة 25 جويلية والإنكار المتواصل من قبل السلطة التنفيذية لهذا الفشل .

كما أشار عثمان الجلولي الى منطق العجز الذي بات يقود الحكومة اليوم مما جعلها ترتهن شيئا فشيئا مستقبل التونسيين الذين يعانون من ازدياد وضعهم الاجتماعي والاقتصادي سوءا مؤكدا أن التونسيين مقدمون على سنة 2023 بكثير من تدهور في المقدرة الشرائية باعتبار أنهم سيحملون نتيجة عجز الميزانية من جيوبهم حسب تقديره.

وأضاف الجلولي أنه رغم كون الاتحاد العام التونسي للشغل ليس محترفا في المجال السياسي الا أن المسألة الوطنية تهمه عندما يتعلق الأمر بالبلاد ولن يقف مكتوف الأيدي بل سيعمل كل ما في وسعه من أجل انقاذ تونس والدفاع على مستحقات وكرامة التونسيين .

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