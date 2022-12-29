الجامعة التونسية لكرة اليد توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نظيرتها البولونية

وقعت الجامعة التونسية لكرة اليد اتفاقية شراكة استراتيجية مع نظيرتها البولونية على هامش مشاركة المنتخب الوطني التونسي في دورة "يالو كاب" الرباعية التي تحتضنها بولونيا من 28 الى 30 ديسمبر الجاري.



وتشمل الاتفاقية التي تمّ توقيعها بمدينة كراكوفيكل، المجالات الفنية والإدارية وقطاع التحكيم، من خلال ضمان مشاركة المنتخبات الوطنية لكل الأصناف في الدورات الدولية الودية التي تنظمها الجامعة البولونية إلى جانب تبادل الخبرات والكفاءات في تنظيم الدورات والتربصات التكوينية للمدربين والحكام.

ومثّل الجانب التونسي في توقيع الاتفاقية عضوا المكتب الجامعي حمادي كروالي أمين المال و زياد نطاط المسؤول عن منتخب الأكابر.

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي كان قد استهل مشاركته أمس الأربعاء في دورة "يالو كاب" الرباعية بفوز مستحق على المنتخب البولوني صاحب الأرض بنتيجة 32 - 31.

ويخوض المنتخب الوطني اليوم لقاءه الثاني في الدورة أمام نظيره البرازيلي، قبل أن يختتم غدا مشاركته بلقاء كوريا الجنوبية.

وتعد دورة "يالو كاب" الرباعية مرحلة تحضيرية للمنتخب الوطني التونسي قبل موعد انطلاق مونديال كرة اليد في جانفي القادم، ببلونيا والسويد.

تجدر الاشارة الى أنّ المنتخب الوطني التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة، بمدينة مالمو السويدية، وفق البرنامج التالي:

الجولة الاولى :

الجمعة 13 جانفي 2023

البحرين - تونس ( 18:00 س)

الجولة الثانية :

الاحد 15 جانفي 2023

بلجيكا - تونس ( 18:00 س)

الجولة الثالثة :

الثلاثاء 17 جانفي 2023

تونس - الدنمارك ( 20:30 س)



