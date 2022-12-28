دورة الامم الاربع لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البولوني 32-31

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء على نظيره البولوني بنتيجة 32-31 (الشوط الاول 18-14) في اطار الجولة الاولى للدورة الودية الامم الاربع التي تحتضنها بولونيا من 28 الى 30 ديسمبر الجاري.



وتنضوي مشاركة المنتخب التونسي في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد و التي ستحتضنها بولونيا و السويد من 11 الى 29 جانفي القادم:



الاربعاء 28 ديسمبر 2022

تونس - بولونيا 32-31

الخميس 29 ديسمبر 2022 (س15 و 30 دق)

تونس-البرازيل

الجمعة 30 ديسمبر 2022

تونس-كوريا الجنوبية (س15 و 30 دق)

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيخوض مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويودية على النحو الاتي :



الجولة الاولى :

الجمعة 13 جانفي 2023

البحرين - تونس (س18)

الجولة الثانية :

الاحد 15 جانفي 2023

بلجيكا - تونس (س18)

الجولة الثالثة :

الثلاثاء 17 جانفي 2023

تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)





