دورة الامم الاربع لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البولوني 32-31

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء على نظيره البولوني بنتيجة 32-31 (الشوط الاول 18-14) في اطار الجولة الاولى للدورة الودية الامم الاربع التي تحتضنها بولونيا من 28 الى 30 ديسمبر الجاري.
وتنضوي مشاركة المنتخب التونسي في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد و التي ستحتضنها بولونيا و السويد من 11 الى 29 جانفي القادم:
الاربعاء 28 ديسمبر 2022
تونس - بولونيا 32-31
الخميس 29 ديسمبر 2022 (س15 و 30 دق)
تونس-البرازيل
الجمعة 30 ديسمبر 2022
تونس-كوريا الجنوبية (س15 و 30 دق)
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيخوض مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويودية على النحو الاتي :
الجولة الاولى :
الجمعة 13 جانفي 2023
البحرين - تونس (س18)
الجولة الثانية :
الاحد 15 جانفي 2023
بلجيكا - تونس (س18)
الجولة الثالثة :
الثلاثاء 17 جانفي 2023
تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)
وتنضوي مشاركة المنتخب التونسي في هذه الدورة ضمن التحضيرات الجارية لبطولة العالم لكرة اليد و التي ستحتضنها بولونيا و السويد من 11 الى 29 جانفي القادم:
الاربعاء 28 ديسمبر 2022
تونس - بولونيا 32-31
الخميس 29 ديسمبر 2022 (س15 و 30 دق)
تونس-البرازيل
الجمعة 30 ديسمبر 2022
تونس-كوريا الجنوبية (س15 و 30 دق)
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة وسيخوض مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويودية على النحو الاتي :
الجولة الاولى :
الجمعة 13 جانفي 2023
البحرين - تونس (س18)
الجولة الثانية :
الاحد 15 جانفي 2023
بلجيكا - تونس (س18)
الجولة الثالثة :
الثلاثاء 17 جانفي 2023
تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)
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