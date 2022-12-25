الحمادي: قانون المالية 2023 ينفي وجود السلطة القضائية

تحت شعار "ما تخليش الكحول يسوق في بلاصتك ... حياتك اهم "، تنطلق اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الحملة التحسيسية والاتصالية والإعلامية المتعلقة بمرافقة مستعملي الطريق وتوعيتهم بمخاطره وذلك خلال العطلة المدرسية والجامعية وراس السنة الادارية لسنة 2023، وستتواصل الى غاية 2 جانفي من السنة القادمة.

واوضح الناطق الرسم للمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني في تصريح لـ(وات)، أن المرحلة الاولى لهذه الحملة انطلقت منذ بداية عطلة الشتاء المدرسية والجامعية لمرافقة مستعملي الطريق، مبرزا ان التركيز سينصب خلال هذه المرحلة الثانية على مخالفات الافراط في السرعة والسياقة تحت تاثير حالة كحولية خاصة مع ارتفاع نسبة الحوادث تحت تاثير الكحول وحوادث المترجل والصيانة الدورية للسيارة والسياقة في حالة تعب او نوم والصيانة الدورية لوسيلة النقل.

وقال إنه سيتم خلال هذه الحملة المشتركة بين المرصد والجامعة التونسية لشركات التامين وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس والجمعية التونسية للسلامة والاخلاق المرورية والجمعية الوطنية لسلامة المرور والمنظمة التونسية للنقل والخدمات والكشافة التونسية (فوج الامل بالكريب)، انتاج ومضة تلفزية تبث على مواقع التواصل الاجتماعي كما سيقع استغلال المحامل الالكترونية المتاحة (فايسبوك ويوتيوب وتيك توك واستغرام وتويتر) ومواقع الاشهار الرقمي لبثها الى جانب انتاج ومضة اذاعية.

واضاف الجويني انه تمت ايضا برمجة رزنامة مدروسة للتدخلات الاعلامية اذاعيا وتلفزيا بداية من اليوم والى غاية 31 ديسمبر الجاري مع التنوع في تحديد التوقيت كي لا تقتصر الحملة الاعلامية فقط على نسبة مشاهدة او استماع معينة وبث مباشر خارجي خلال النشرة الرئيسية للانباء على الوطنية الاولى ليلة راس السنة الادارية واعداد ملف صحفي وبلاغ لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

واشار إلى أنه انطلاقا من يوم 29 ديسمبر الجاري سترتكز الحملة بساحة باستور والمنزه السادس والشرقية 1 وذلك الى غاية غرة جانفي من السنة الجديدة الى جانب انشطة بقية الجمعيات المشاركة بمختلف جهات الجمهورية على غرار مفترق الجردة بمدنين ومفترق الرئاسة بالمنستير وحملات تحسيسية بولاية باجة ومحطة الاستخلاص مرناق وحملات اخرى بكل من ولايات نابل والكاف وتوزرو قابس وتوزر وسيدي بوزيد وقبلي ومدنين

وذكر المتحدث بالحملة التحسيسة التي تنطلق اليوم بشارع الحبيب بورقيبة وينظمها المرصد الوطني لسلامة المرور والهلال الاحمر التونسي وبلدية تونس وشرطة المرور والحماية المدنية وكورال الفسيفساء والمكتبة الجهوية بتونس وجمعية الدراجات النارية.



قانون المالية 2023 ينفي وجود السلطة القضائية



وقال أنس الحمادي ي تصريح لاذاعة موزاييك إن من إطلع على قانون المالية لسنة 2023 ويطلع على ما تم تخصيصه لوزارة العدل ويلاحظ صمت القانون عن تخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية ولمجلس القضاء العدلي، يدرك أن السلطة التنفيذية ماضية في التوجه النافي لوجود سلطة قضائية ومؤسساتها.



وتابع الحمادي قوله إن النظام القائم حاليا لا يرى في الدولة سوى السلطة التنفيذية التي لدى رئيس الجمهورية لذلك ينتفي وجود الهيئات العمومية ومجلس القضاء العدلي والمحكمة الدستورية من قانون المالية 2023.



واعتبر الحمادي أن ما يكشفه قانون المالية 2023 من القطع مع استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى هيكل شكلي يتبع وزارة العدل هو مناف للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء ولدولة القانون والمؤسسات التي تحترم استقلالية القضاء ماديا ومعنويا.



ويتوقع الحمادي أن يكون لقانون المالية 2023 تداعيات اجتماعية واقتصادية على مختلف الأطراف نظرا لما كرسه من نظرة فردية مهيمنة وفوقية على المواطن وأثقلت كاهله بالترفيع في الجباية بطريقة مجحفة، وفق قوله.



ويذكر أن تصريح الحمادي اليوم لموزاييك كان على هامش انعقاد أشغال الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين بالحمامات.



وفي جدول أشغال هذه الجلسة المنعقدة اليوم الأحد وغدا، عرض للتقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما والنظر في اشكالية القضاة المعفيين وفي تعطل الحركة القضائية السنوية 2022/ 2023 وأيضا تداعيات حل المجلس الأعلى للقضاء.



المصدر موزايك





