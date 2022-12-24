توزر: وفود صحفية أجنبية تواكب المهرجان الدولي للواحات في ظل حركية سياحية خلال عطلة الشتاء

تستضيف وزارة السياحة وفدا صحفيا من عدة جنسيات لمواكبة فقرات المهرجان الدولي للواحات بتوزر الذي ينتظم في دورته 43 من 24 الى 27 ديسمبر الجاري، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة بتوزر ياسر صوف.



وأكد المتحدث تواصل الدعم الذي تقدمه وزارة السياحة لفائدة هذه التظاهرة الثقافية السياحية ذات الاشعاع الوطني والدولي، مشيرا الى الدور البارز الذي يلعبه مهرجان الواحات بفقراته وسهراته الفنية في تنشيط السياحة بالجهة.

وأوضح أن حضور صحفيين أجانب سيروج للمهرجان وللمنتوج السياحي الوطني دوليا لاسيما في ظل انتعاش السياحة الداخلية بالجهة، فضلا عن اقبال جمهور كبير لمواكبة المهرجان.



وأفاد أن كافة النزل السياحية المفتوحة في ولاية توزر تعرف وجود أعداد محترمة من السياح، ملاحظا أن نسبة الامتلاء غير مستقرة من يوم لآخر حيث تصل أحيانا الى نسبة مائة بالمائة وتنخفض أحيانا الى حدود 87 بالمائة.



وتعمل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة، وفق نفس المصدر، على إنجاح العطلة سياحيا بتوفير أفضل ظروف إقامة زوار الجهة وذلك بعقد عدة جلسات تضم كافة المتدخلين لحسن الاستعداد وانجاح العطلة بتزامنها مع انتظام عدد من التظاهرات الثقافية والسياحية، مؤكدا أن هذه الحركية ستتواصل حتى نهاية العطلة تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الإدارية.



