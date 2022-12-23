19 دولة أكدت مشاركتها في دورة الجائزة الكبرى بتونس لسلاح "الصابر" للمبارزة ( المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة )

ستحتضن تونس للجائزة الكبرى للمبارزة في سلاح "الصابر" خلال شهر جانفي القادم،حسب ما أفاد به حسان الزواري المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة مشيرا الى أنّ 19 دولة أكدت الى حدّ اليوم مشاركتها.

وأوضح الزواري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ منافسات الجائزة الكبرى ستقام أيام 13 و 14 و 15 جانفي بالقاعة المتعددة الاختصصات برادس، لافتا النظر أنّ الجامعة التونسية للمبارزة، تتوقع مشاركة أكثر من 350 مبارزا ومبارزة، قبل موعد اغلاق باب التسجيل الذي حدد ليوم 7 جانفي المقبل.

وكشف أنّ جائزة تونس الكبرى في سلاح "الصابر" تعد واحدة من بين ثلاث جوائز كبرى في العالم مع جائزة فرنسا الكبرى و جائزة كوريا الجنوبية الكبرى واحدى الـ 8 دورات التي تقام سنويا على مستوى العالم، كما تعد مرحلة تحضيرية لبعض العناصر الوطنية المتراهنة على حجز مقاعد لأولمبياد باريس 2024 على غرار الثنائي فارس الفرجاني و أحمد الفرجاني.



وبين أنّ الهدف الأول للمشاركة التونسية في الجائزة الكبرى يكمن في الاحتكاك بالأبطال العالميين واكتساب الخبرة، خصوصا وأنّ معدل أعمار ممثلي المبارزة التونسية في الذكور والاناث صغير جدا، حيث يبلغ أكبر المشاركين سنا 24 سنة وأصغرهم سنا يبلغ الـ 15 عاما.



وأوضح أنّ الجامعة التونسية للمبارزة ستنظم بعد نهاية الجائزة الكبرى، في اطار برنامج تعاون، تربصا في تونس للعناصر الوطنية، تحت اشراف المدرب الفرنسي العالمي كريستيان باور، قائلا انّ الأخير يعد من أبرز المدربين الناجحين خصوصا وأنّه قاد العديد المبارزين والمبارزات من جورجيا وفرنسا وايطاليا وروسيا والصين، الى التتويج الأولمبي والعالمي.

وفي ما يلي قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في منافسات الجائزة الكبرى، وممثلي المشاركة التونسية في الذكور والاناث: أذربيدجان - بلغاريا - تركيا - جورجيا - بريطانيا - الهند - اسبانيا - ألمانيا - ايطاليا - كندا - مصر - هونغ كونغ - أمريكا - كوريا الجنوبية - ايران - بلجيكا - سنغفورة - بولونيا - اليونان.

ممثلو تونس في الدورة الدولية للجائزة الكبرى:

الذكور: فارس الفرجاني - أحمد الفرجاني - أمان الله الحميسي - ضياء بن منصور - ياسين أوشيوشا - ريان الفرجاني - عزيز الشارني - عزيز كواش - أرسلان الزموري - ريان الستيتي.



الاناث: ياسمين دغفوس - ألفة الحزامي - كنز بن اسماعيل - كنزة الأخوة - رانيا الفرجاني - عائشة بوعجينة - فادرة العاصمي - آمنة حضري.





