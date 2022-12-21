توقعات وزارة السياحة: اكثر من 6 ملايين سائح أجنبي زاروا تونس خلال سنة 2022

رجحت وزارة السياحة أن يصل عدد السياح الذين زاروا تونس خلال سنة 2022، أكثر من 6 ملايين سائح أجنبي ، ليتجاوز هذا الرقم الهدف المرجو من الاستراتيجية الموضوعة لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022/



وتطمح هذه الاستراتيجية ، وفق ما أفاد به المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني، في تصريح لــ(وات)، أن تبلغ 50 و 60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 مع موفى سنة 2022، و 80 بالمائة من مؤشرات سنة 2019 خلال سنة 2023، فضلا عن عودة الديناميكية السياحية إلى طبيعتها مع حلول سنة 2024.



وأقر ماني، بأن نتائج قطاع السياحة قد استجابت إلى حد الساعة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و 60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر انذاك ب 5ر9 مليون سائح.



وأردف القول " بالنسبة لشتاء 2023-2022، نحن نسير باتجاه الدفع الجيد مرفوقا بالتوقعات الايجابية، وخير دليل على ذلك، ما توصلنا إليه خلال سنة 2022، في علاقة بالتنظيم المبرمج لعدة تظاهرات سياحية على غرار مهرجان دوز والعديد من التظاهرات الرياضية الأخرى التي تقام بالجنوب التونسي".



وذكر المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة، في ذات السياق، أن النشاط السياحي قد انطلق فعليا منذ شهر أفريل 2022، نظرا لقيود السفر المفروضة خلال تلك الفترة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، والمتمثلة في زواج السفر الصحي وتحليل " بي سي ار ".



وأكد أنه رغم القيود المفروضة، فقد زار تونس منذ 10 ديسمبر 2022، حوالي 5.903.454 سائحا أجنبيا ، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وبولونيا والتشيك، من بينهم 1.013 سائح جزائري.



وأفاد ماني، في هذا الصدد، أن عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس، قد ارتفع الى 5ر18 مليون ليلة الى غاية 10 ديسمبر، مقارنة بسنتي 2020 و2021، بفارق سلبي بنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2019 باعتبارها السنة المرجعية.



وبلغت العائدات السياحية ، بحسب المسؤول السياحي، 4021 مليون دينار، الى غاية 10 ديسمبر 2022.



وبخصوص السياحة الداخلية، أكد ماني، انتعاشة هذا السوق خلال السنوات الأخيرة ، دون الإدلاء بأي أرقام ، قائلا " "هذا السوق ليس شريان حياة لكنه ضمان للسياحة التونسية ضد تقلبات السوق العالمية".



// الاجراءات والحملات المنفذة والمجدولة خلال سنتي 2022 و 2023 //



"لقد شاركنا خلال سنة 2022، في 46 معرضا وصالون حول العالم على غرار لندن وايطاليا وفرنسا وألمانيا والجزائر وغيرها من البلدان، للترويج للوجهة التونسية، وقمنا ب 170 عملية ترويجية للسياحة على الصعيد الدولي"، هذا ما أكده المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة.



وفي ما يتعلق بترويج المبيعات، أفاد أنه وقع إجراء 37 حملة مع منظمي الرحلات شركاء أجانب .



وعلى الصعيد المحلي في تونس، ذكر المسؤول السياحي، أنه تم استقبال 97 رحلة صحفية ضمت 400 صحفي خلال سنة 2022، علاوة على تنظيم 70 رحلة ترفيهية بحضور 1400 وكيل سفر يمثلون عشر دول.



ولفت ماني، في هذا الاطار، إلى أن الوزارة بصدد القيام حاليا بحملات على الأسواق الداخلية والجزائرية، عن طريق وكالتي اتصال وقع اختيارهما من خلال طلب عروض، مشيرا الى اختيار القناة الرقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و "انستغرام " للترويج للوجهات التونسية.



وأضاف أنه كل أسبوع يقع استهداف منطقة من خلال الصورة والفيديو مع التركيز على الطعام والتقاليد والثقافة والطبيعة، قصد تحفيز التونسيين على زيارة هذه الوجهات.



و قال ماني " في حال عدم وجود موارد كبيرة، ستستند استراتيجيتنا للترويج للوجهة التونسية في الاسواق الخارجية، على تحديد الأولويات ، مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير لاستهداف الأسواق الواعدة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا انجلترا وايطاليا وبولونيا والتشيك".



وأردف القول "بالنسبة إلى روسيا ، وبالنظر إلى الوضع الراهن، حافظنا على رؤية معينة، وقمنا ببرمجة احتياطي مالي تكتيكي لتنفيذ اجراءاتنا في حالة تحسن الوضع".



