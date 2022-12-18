صنفت تونس الوجهة السادسة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السياح الفرنسيين حسب حجم المبيعات، خلال شهر نوفمبر 2022 لتتراجع بمركزين لفائدة المغرب مقارنة بشهر اكتوبر 2022، وذلك حسب "بارومتر الوجهات" الذي يقوم به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه (الإيكو السياحي) عن طريق منصة الرحلات والترفيه "أوركسترا".



ووفق المصدر ذاته، زادت المبيعات على الوجهة التونسية بفرنسا خلال شهر نوفمبر 2022، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 .



وانخفض عدد الوافدين الفرنسيين بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، اذ استقبلت تونس مع موفى نوفمبر 2022 حوالي 787.421 سائحا فرنسيا، وفق البارومتر.

علما ان السوق الفرنسية تمثل 46 بالمائة من عدد الوافدين الأوروبيين، وهي سوق استراتيجية ورئيسية للسياحة التونسية.

يذكر ان التوافد الأجنبي على الوجهة التونسية سجل مع موفى أكتوبر 2022 نتائج أفضل من توقعات السيناريو المتفائل التي أشارت الى تراجع بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وفق ما كشفه الجامعي والخبير في القطاع السياحي، معز قاسم في تصريح سابق ل''وات''.

وسجل عدد السياح الأجانب الوافدين على تونس تراجعا بنسبة 35.4 بالمائة مع موفى أكتوبر 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2019 التي سبقت حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد 19 بحلول2020.

علما انه على المستوى العالمي، أظهر القطاع السياحي انتعاشة هامة في أواخر الموسم وسجل عدد الوافدين الدوليين تراجعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بسنة 2021. 0



